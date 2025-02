Page ve "humillante" llevar a un terrorista al Congreso: "Lo de Junts es paranormal, pero el problema está en Madrid"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emilano García-Page, ha considerado "humillante" la declaración en el Congreso de los Diputados de Mohamed Houli Chemlal, uno de los dos terroristas supervivientes de los atentados yihadistas del 17-A en Cataluña y lo ha achacado a "los caprichos de un delincuente" como Carles Puigdemont que "tiene sometido a todo un sistema de éxito democrático como el español".

Sobre la peticion de Junts de que este terrorista condenado formase parte de la comisión de investigación planteada en el Congreso de los Diputados sobre los ataques terroristas de agosto de 2017, Page la ha considerado como "una cosa paranormal", al tiempo que ha incidido en que "el problema no está en Cataluña, sino en Madrid" por haberse plegado a las demandas de los nacionalistas.

El barón socialista castellano-manchego ha participado este sábado en Logroño en el Congreso autonómico que proclamará a Javier García como el nuevo secretario general de los socialistas riojanos. Desde alli, ha considerado que "es el momento de poner pie en pared" porque "resulta realmente insultante que un terrorista condenado pueda venir a reíse a la cara de los diputados".

Page, la voz más crítica dentro del PSOE en asuntos como la Ley de Amnistía o los acuerdos del PSOE por partidos independentistas, ha avisado de que "no podemos acostumbrarnos a que todo puede ser y todo entra dentro de este paisaje", ya que bajo su punto de vista "es así como se destroza la convivencia democrática".

Declaración en el Congreso

Estas declaraciones del presidente castellano-manchego se producen dos días después de que Mohamed Houli Chemlal, condenado por los atentados terroristas que costaron la vida a 16 personas el 17 de agosto de 2017 en Barcelona y Cambrills (Tarragona), tomase parte de la comisión de investigación nacida del compromiso del PSOE con ERC y Junts a cambio de sus votos en la investidura de Francina Armengol como presidenta del Congreso de los Diputados.

En esa declaración, el condenado dio a las a la teoría de la conspiración alentada desde los sectores nacionalistas sobre una supuesta implicación del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en los atentados a través de Albdelbaki El Satty, imán de Ripoll y líder de la célula yihadista.

"El CNI tenían conocimiento de las intenciones que tenía el imán. Lo digo ahora y no antes por el temor que tenía a las represalias, pero estoy en la cárcel y no tengo ahora nada que perder. Las pruebas no las tengo que buscar yo. Lo digo, sin quitar mi responsabilidad, pero lo digo para que se busque a quien permitió que el imán campara a sus anchas e hiciera lo que hizo", admitió el terrorista en sede parlamentaria.

Momentos antes de que Houli tomara la palabra, los seis diputados del PP abandonaban la sala en protesta por el "espectáculo" de permitir que un terrorista condenado participara en la comisión con el único objetivo de "dar satisfacción a quienes con sus votos permiten que Pedro Sánchez se mantenga en Moncloa", aseguraba el portavoz popular en la comisión, Santi Rodríguez.