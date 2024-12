Asaja se alza contra el 'sadismo' del Gobierno de Sánchez: “Parece que disfruta ahogando nuestro modelo productivo”

Carne con hormonas, maíz transgénico, vino con arsénito… Asaja considera que la soberanía y la seguridad alimentarias en España están en grave peligro debido a las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez a las que ahora se suma el acuerdo con Mercosur. “El Gobierno de España está implementando políticas medioambientales y conservacionistas sin importar el daño que provocan al modelo productivo. Si no lo cambiamos, será terrible para nosotros”, advertía el secretario general de esta asociación agraria, José María Fresneda, que considera que el Ejecutivo central está aplicando un “componente ideológico” que pone en jaque la producción agrícola y ganadera.

Más de dos centenares de agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha se han concentrado esta mañana ante la sede provisional de la Delegación del Gobierno en la plaza de San Vicente para denunciar la imposición de requisitos imposibles al sector primario español en nombre de la conservación del medio ambiente y la desprotección ante importaciones de países terceros. “Quieren ahogar poco a poco el modelo productivo. Cada día recortan algo: agua, producción, recursos... Sin importar lo que vendrá mañana. Parecen disfrutar con ello”, afirmaba con rotundidad Fresneda.

El secretario general de Asaja en Castilla-La Mancha considera que “todo lo que está pasando al sector primario tiene un culpable: Pedro Sánchez”. “No es que esté atentando gravemente contra la agricultura y la ganadería; no es que esté posicionándose con las políticas medioambientalistas; se está posicionando para que se acabe con la soberanía alimentaria en este país”, asegura Fresneda que añadía que está en peligro “que los agricultores y ganaderos españoles puedan seguir produciendo para nuestra sociedad”. "A nadie en la India no se le ocurre a nadie matar a una vaca porque emita a la atmósfera ninguna historia. Y en Estados Unidos tampoco se plantean acabar con la industria del automóvil", se lamentaba el secretario general de Asaja en Castilla-La Mancha.

Cláusulas espejo y aranceles

Además, hizo hincapié en los efectos devastadores que tendrá la aprobación del acuerdo comercial con Mercosur, que afectará directamente a sectores estratégicos para Castilla-La Mancha como el vino, el vacuno, el maíz, el cereal y el aceite de girasol. “No nos negamos al comercio internacional porque nosotros también exportamos, pero exigimos cláusulas espejo y aranceles disuasorios que garanticen que se juegue con las mismas reglas. No puede ser que aquí nos prohíban producir lo que luego importamos sin controles desde fuera”, denunció.

Fresneda también señaló la "preocupante polarización de la sociedad", que impide avanzar en temas esenciales como la alimentación y la producción local. “Vivimos en una sociedad polarizada hasta el extremo, donde si no piensas igual, ya eres enemigo. Pero en agricultura y alimentación no puede haber polarización: debe haber un compromiso de futuro, porque nos jugamos mucho. Nos jugamos garantizar a las próximas generaciones alimentos seguros, de calidad y producidos aquí ”.

Asaja culpa directamente a Pedro Sánchez de la situación del campo. Javier Longobardo

El secretario general de Asaja Castilla-La Mancha anunció que la organización continuará con campañas de movilización. “Vamos a visitar grandes superficies, mercados y todos los puntos de distribución para que la sociedad entienda lo que está en juego. Esto no va de un día de ruido, ni de salir con tractores para dar titulares. Va de luchar por el futuro de todos, porque el día que no haya productos de la tierra, ¿qué haremos entonces?”, se preguntó Fresneda.

Las movilizaciones seguirán

Finalmente, lanzó un llamamiento a los consumidores, los medios de comunicación y la sociedad en general, insistiendo en la necesidad de apoyar al campo español: “Nosotros no podemos continuar así”, aseguró el secretario regional de Asaja que considera que la lucha del sector primario es la lucha de todos “porque nos va en ello la seguridad y la soberanía alimentarias, el bienestar animal y la protección del medio ambiente”.

“El 80% de carne que llega de Argentina viene con hormonas. Las madres de los niños que consumen hamburguesas deben saberlo, porque nuestra carne, que representa el 20% de lo que se consume en vacuno, está libre de hormonas”, señaló Fresneda.

La concentración de hoy en Toledo, con agricultores y ganaderos llegados de toda la región, es solo el preludio de las movilizaciones que, según Asaja, continuarán si el año que viene si no se rectifican las políticas que están ahogando al sector. “Si se aprueba el Mercosur, si no hay modificaciones en Bruselas del modelo de políticas conservacionistas, si no hay rectificaciones en la política agraria comunitaria en relación con los requisitos que nos plantean no nos queda otra; es nuestra hoja de ruta”, concluyó el secretario regional de esta organización agraria.

José María Fresneda, secretario general de Asaja en Castilla-La Mancha. Javier Longobardo

'El campo en el abismo y al Gobierno le da lo mismo', 'Los políticos acomodados y nosotros arruinados', 'Justicia' o 'Nuestra ruina será vuestra hambre' han sido los eslóganes de algunas de las pancartas que portaban los agricultores que se han concentrado. A la protesta se sumó también David Moreno, líder de Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha.