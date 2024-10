El PP pide a Page que el viernes le diga a Sánchez "a la cara" que sus diputados votarán contra el cupo catalán

El PP mete presión al presidente socialista de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ante su reunión del viernes, 4 de octubre, con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la Moncloa. La secretaria general del PP castellano-manchego, Carolina Agudo, ha pedido este martes a Page que le diga a Sánchez "a la cara" que los ocho diputados del PSOE de Castilla-La Mancha votarán en contra del cupo catalán, una petición que también ha realizado la portavoz regional de los populares, Alejandra Hernández.

En sintonía con la posición del presidente regional del PP, Paco Núñez, que este lunes pidió a Page que "haga caer" a Sánchez votando contra el concierto catalán, Carolina Agudo ha insistido en la necesidad de evitar la pérdida de 700 millones de euros para Castilla-La Mancha, que es el coste, según los populares, de la financiación privilegiada para Cataluña. Agudo ha pedido a Page que "no rinda pleitesía" a Sánchez y "le diga a la cara que no cuente con los votos de los diputados nacionales del PSOE de Castilla-La Mancha para cometer semejante tropelía”.

Así lo ha manifestado Carolina Agudo, acompañada por el secretario general del PP de Albacete, Bernardo Ortega, en rueda de prensa en la sede del PP, donde ha denunciado que pese a los titulares de prensa y declaraciones habituales, a la hora de la verdad “Page siempre se posiciona a favor de Sánchez y de los independentistas”, asegurando que el cupo catalán "supondrá que nuestra comunidad dejará de ingresar en los próximos tres años una cantidad tan importante que obligará a Catilla-La Mancha a más deuda y más recortes, como los que ya se están viendo en Sanidad por falta de contrataciones”.

"Si Page quiere"

“Ha levantado muchas expectativas Page de cara a su encuentro del viernes con el presidente del Gobierno de España, pero ya adelantamos que quedarán en papel mojado, como demostró en las Cortes de Castilla-La Mancha donde ha votado en contra de una propuesta del Grupo Popular para rechazar el cupo catalán", ha dicho la secretaria regional del PP.

"En política lo que importa no es lo que se dice, sino lo que se vota”, ha asegurado Carolina Agudo. “Si Page quiere, Sánchez cae, y nos daría a los españoles la opción de elegir a un gobierno que mire por el interés general de los ciudadanos, pero los ocho diputados del PSOE de Castilla-La Mancha seguirán apoyando a Sánchez y los separatistas”, ha concluido Carolina Agudo.

Alejandra Hernández, este martes en rueda de prensa en Toledo.

En esta misma línea, Alejandra Hernández ha acusado a Page de ser “la marioneta de Sánchez, que se dedica a decir lo que la gente quiere escuchar, pero a la hora de la verdad no hace absolutamente nada”. Hernández ha calificado de “cortina de humo” las declaraciones del presidente de Castilla-La Mancha asegurando que el próximo viernes hablará de agua, infraestructuras y financiación con Sánchez en La Moncloa, ya que “lleva 9 años al frente del Ejecutivo y no ha hecho nada”.

“Es el primer encuentro oficial en 6 años entre el presidente de Castilla-La Mancha y el Gobierno. En 6 años no se han reunido para abordar asuntos tan importantes, ni agua, ni financiación, ni infraestructuras”. La portavoz ha recordado que García-Page lleva 4 años guardando en un cajón el Pacto Regional por el Agua y no lo ha remitido en este tiempo. “Me temo que no lo va a desempolvar tampoco el viernes. Ya sabemos que Page hace mucho ruido y pocas nueces. Del único agua del que van a hablar es el que le pongan en el vaso para la foto”.

La portavoz del PP ha sido contundente al acusar a Page de “hacer su habitual teatrillo” para derivar la atención de las cosas importantes. “Esa tragicomedia de supuesto amor-odio que se tienen no se lo cree ya nadie”. “Podemos esperar cualquier cosa de esa reunión menos que Page vaya a defender los intereses de Castilla-La Mancha porque hace mucho que los debía haber defendido y no lo hizo, ni lo hará. A la hora de la verdad sus diputados votarán con Sánchez porque siempre votan con Sánchez y por desgracia, ahora no será distinto, ha concluido Hernández.