El PP municipal defiende en Toledo que el "cupo catalán convertirá a los toledanos en ciudadanos de segunda"

El Ayuntamiento de Toledo instará al Gobierno de España a “rechazar la financiación singular de Cataluña y a defender la igualdad fiscal”. Así consta en el texto definitivo de la moción presentada en el pleno por el grupo municipal popular, que fue apoyada por Vox después de que el PP admitiera una enmienda transaccional de sus socios de gobierno, que redujo de once a siete los acuerdos de la resolución. PSOE e Izquierda Unida-Podemos votaron en contra.

“El cupo catalán convertirá a los toledanos en ciudadanos de segunda”, aseguró el portavoz del Gobierno, Juan José Alcalde, que anunció la aceptación de la transaccional. En la nueva redacción de la proposición se elimina, entre otras cuestiones, el punto en el que se exigía la convocatoria de “manera urgente” de la Conferencia de Presidentes Autonómicos, con el objetivo de recuperar las mínimas bases del consenso y abordar conjuntamente, y desde la multilateralidad, la renovación del actual sistema de financiación autonómico”.

Durante el debate, Alcalde lamentó que los concejales socialistas al no apoyar la moción “estén votando en contra de España, de los españoles y de los toledanos”.

"Están perdiendo sus principios"

“El PSOE defiende a su jefe por encima de los toledanos. Sigan justificando a Pedro Sánchez, pero cuando acabe el sanchismo ustedes mismos no se van a reconocer porque están perdiendo sus principios”, concluyó.

Por su parte, la portavoz socialista Noelia de la Cruz afirmó que lo que defiende ahora el Gobierno central es lo mismo que reflejaba el programa del PP de Cataluña en 2012. “En él se dice textualmente el partido “trabajará para conseguir un sistema de financiación singular para Cataluña que permitiera la gestión, recaudación, liquidación e inspección de los impuestos propios, cedidos y transferidos”, recordaba de la Cruz.

"Hipocresía política del PP"

“A esto mismo es a lo que ahora nos piden que votemos en contra en un ejercicio de hipocresía política”, concluyó la portavoz socialista, que lamentó también que el PP presente con frecuencia mociones de carácter nacional dictadas desde Génova. Una afirmación que fue contestada por el portavoz de los populares. “Acaso que se rompa la igualdad y la solidaridad no interesa a los toledanos. Le recuerdo que los toledanos también somos españoles”, sentenció Juan José Alcalde.

La defensa de los intereses de los toledanos en las instituciones se convirtió en moneda de cambio en el debate plenario entre el PP y el PSOE. Así la portavoz socialista afirmó que la negativa del Partido Popular a apoyar en el Congreso el techo de gasto supondrá que “Toledo pierda siete millones de euros, disminuyendo así la capacidad de gasto del Ayuntamiento y perjudicando la prestación de servicios públicos”. Un argumento que también fue rebatido por los populares. “Ahora va a tener la culpa el PP de que Pedro Sánchez, que gobierna con todos aquellos que quieren romper España no pueda sacar adelante nada en el congreso”, subrayó el portavoz del Gobierno.

"Acuerdo miserable"

Por su parte, Vox, que aseguró que tanto el PP y PSOE han utilizado la financiación para lograr investiduras, calificó de “miserable” el acuerdo entre el PSOE y Esquerra para instaurar una financiación singular en Cataluña. “Es miserable porque generará más desigualdad y miseria en las regiones más pobres de España”, señaló Inés Cañizares.

“El cupo catalán sólo busca configurar una soberanía de ámbito regional que sólo puede ir en detrimento de la soberanía nacional de España” sentenció la vicealcaldesa, que lamentó que el PSOE “utilice el Estado de las autonomías para enfrentarlas”. “El PSOE siempre enfrenta a empresarios y trabajadores, a hombres y mujeres a ricos y pobres”, sentenció.

Este argumento fue combatido por el portavoz municipal de Izquierda Unida-Podemos. Txema Fernández pidió al PP y a Vox que “dejen de amenazar con el ‘España se rompe’”. Asimismo, sostuvo que “hablar de financiación autonómica no es enfrentar a los territorios”.

Asimismo, aseguró que su formación política, “en un modelo de Estado federal que es lo que es España”, prefiere “no hablar de solidaridad, sino de justicia fiscal y tributaria”. En este aspecto aseguró que “el actual modelo no ha servido para garantizar los servicios públicos”. “Queremos que la nieva justicia social y tributaria sirva para que en el Polígono se construyan 316 viviendas en terreno de la Junta sin necesidad de que se vendan o de que los jóvenes tengan que pagar un ‘alquiler social’ de 650 euros o para que el Sescam deje de cerrar camas cuando no tiene médicos que contratar”, afirmó Fernández.

Además, el concejal de Izquierda Unida-Podemos pidió que comunidades como Madrid dejen de hacer “dumping fiscal”. Un anglicismo que no gustó a la vicealcaldesa Inés Cañizares que le pidió que utilizara el término en castellano que no es otro que “competencia desleal”. En este punto del debate la líder de Vox en el Ayuntamiento pidió a Fernández que no cuestione la autonomía de cada comunidad para fijar los impuestos.

“Aquí de lo que hablamos es que todos los impuestos que recauda el Estado deben ir a una caja única, que debe redistribuirse entre las comunidades autónomas con criterios que garanticen la igualdad de oportunidades. Y el cupo catalán pretende justamente lo contrario”, destacó.