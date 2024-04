Page ante la autodeterminación: "Cuando se trata de la soberanía nacional, tienen que votar todos los españoles"

La hipótesis que están volviendo a plantear los partidos separatistas de Cataluña sobre la celebración de un referéndum de autodeterminación y sobre la que ha insistido este mismo viernes Raquel Sans, la portavoz de ERC, el partido de Pere Aragonés, ha sido rechazada rotundamente por el presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, en unas declaraciones en Albacete. "Lo que es imposible, es imposible, y no hay vuelta de hoja", ha dicho Page, asegurando que "cuando se trata de la soberanía nacional, tienen que votar todos los españoles".

"Yo creo que hay mucha gente allá en Cataluña que está harta de que le mientan", ha dicho el presidente castellano-manchego para insistir, a continuación: "Solo se puede votar si votan todos los españoles cuando se trata de la soberanía nacional y siempre en algo que no se oponga a la Constitución", ha dicho García-Page en apelación directa a la ruptura con España que están planteando los independentistas y que sólo en los últimos días han promovido ya partidos como Junts y ERC en plena campaña electoral en Cataluña.

"Es imposible. Lo contrario sería proponer un cambio constitucional. Tienen derecho. Si quieren cambiar la Constitución pueden proponerlo. Pero se arriesgan a que no estemos de acuerdo la inmensa mayoría. Lo demás es mentira, una matraca que ya cansa", ha dejado claro el líder de los socialistas de Castilla-La Mancha ante las reclamaciones del separatismo después de haber conseguido aprobar ya en el Congreso una ley de amnistía a su medida.

Page ha hecho estas declaraciones a preguntas de los periodistas y cuando el separatismo ha cogido fuerza con la amnistía y está planteando de nuevo la opción de la autodeterminación como el próximo paso a seguir. Las elecciones catalanas previstas para el 12 de mayo han devuelto a la actualidad un debate que Junts y ERC llevan planteando desde hace muchos meses y para el que el propio fugado Carles Puigdemont ya propuso recurrir a la vía irlandesa el pasado mes de septiembre.

Ausencia en el Senado

En otro orden de cosas, y preguntado por su anunciada ausencia en la Comisión General de Comunidades Autónomas convocada para el próximo lunes, 8 de abril, en el Senado, García-Page ha confirmado que no asistirá a la cita y ha asegurado que "ya sé lo que va a decir Pere Aragonés y sé lo que van a decir todos los demás".

"Mire, yo no tendría ningún tipo de problema, pero tengo que decir con claridad que si alguien piensa que los presidentes autonómicos somos como monaguillos de los aparatos de los partidos, se equivocan. Eso conmigo no va", ha lanzado Page, asegurando que "yo no soy, no recibo instrucciones de Ferraz y mucho menos de Génova".

Page se ha sentido incluso ofendido: "Escuchar decir a un importante partido en España que van a obligar a que nos retratemos todos los socialistas, todos los presidentes autonómicos, es ofensivo. Es ofensivo. Si lo piensan un poco no lo volverán a decir. Y lo dice alguien que habla claro, no dentro del Senado, sino también fuera".

Memoria democrática

Preguntado por la actitud de las comunidades gobernadas por el PP y Vox en torno a la memoria democrática, Page ha pedido a los ciudadanos que "tomen nota" y ha dicho que esta situación "no puede quedar así": "Nosotros vamos a reaccionar. Nosotros vamos a hacer exactamente lo contrario", ha asegurado el presidente de Castilla-La Mancha.

"Resulta bastante indignante que yo les esté acusando a los independentistas de intentar cambiar la historia de España y a la vez estoy viendo que la extrema derecha también quiere cambiar la historia de España. No hay que intentar cambiar la historia de España, la historia es la que es, con las cosas buenas y con los traumas que ha tenido este país. Negarlo es un absurdo, pero sobre todo es ofensivo. Todos los que han vivido la guerra o la posguerra no se lo van a creer, porque saben lo que ha pasado", ha dicho el presidente castellano-manchego.

El problema, a juicio de García-Page, "son las nuevas generaciones que tienen derecho a saber la verdad, no a que les confundan. Bueno, es una política fake que tenemos que desmentir, pero lo importante es que la ciudadanía tome nota. Porque si no, estas cosas que creemos que no pasan factura, la pasan en la sociedad".