Page avisa a Sánchez de un "ridículo histórico" si Puigdemont vuelve e intenta de nuevo la independencia

Un día después de denunciar en Barcelona que la política española "ha entrado en barrena" y que vive "el peor momento y el más degradado" de la democracia, en una etapa que calificó como "muy deprimente y de absoluto caos político", el presidente socialista de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, sube el tono este viernes desde París y asegura que si el fugado Carles Puigdemont vuelve a España para gobernar y reiniciar el proceso de independencia "el ridículo sería histórico y exponencial".

"Me preocupa especialmente que, si después del esfuerzo que se está haciendo por parte del Gobierno por pasar página, el esfuerzo a trancas y a barrancas con la amnistía, si después de todo eso, la conclusión, la meta final es que Puigdemont vuelve no solo a amenazar sino a intentarlo, el ridículo al que nos exponemos es exagerado, exponencial, histórico", ha dicho Page de forma muy contundente y mirando directamente a la Moncloa.

Tras la promesa de Puigdemont de volver a Cataluña si tiene mayoría tras las elecciones autonómicas para ser investido presidente de la Generalitat, Page ha mostrado una visión muy crítica sobre la posibilidad de que se cumpla este pronóstico y se reinicie el camino hacia la independencia. "Puigdemont no tiene sentido común, al menos el sentido común español no lo tiene. Por tanto, yo me la tomaría como una amenaza en serio porque lo está haciendo quien ya lo protagonizó", ha dicho el presidente de Castilla-La Mancha.

"Volver a empezar"

"No nos vamos a engañar. Ya vi que ayer se peinó, que no es fácil, y por tanto se presenta a las elecciones con la idea de volver a empezar", ha dicho Page en torno a Puigdemont. "Buena parte de la resolución del problema va a depender de los propios votantes catalanes que tienen la oportunidad de volver a la histeria, de volver al precipicio o tendrán la oportunidad de mirar los problemas reales y quién se los puede solucionar", ha asegurado.

El presidente de Castilla-La Mancha ha dicho, en este sentido, que "la única persona que probablemente representa un programa en positivo que se plantea arreglar problemas es Salvador Illa, porque todos los demás candidatos que escucho en las futuras elecciones catalanas, más que arreglar problemas, lo que se plantean es crear más problemas o problemas nuevos".

Según Page, "hoy Puigdemont es la principal amenaza para Cataluña y obviamente también para el conjunto de España. Y si me lo permiten, me preocupa como español, como político y también como socialista".

Recursos de inconstitucionalidad

En este aspecto, el líder castellano-manchego se ha mostrado contundente en contra de una posible negociación para favorecer el referéndum de autodeterminación y impulsar la independencia. "La simple negociación de cualquier aspecto que rompa la unidad de España, en el ámbito que sea, en el fiscal y mucho más en el constitucional de fondo, la simple negociación nos llevaría a muchos, yo el primero desde luego, a plantear recursos en todas las instancias jurisdiccionales y también en el Tribunal Constitucional".

"Bajo ningún concepto, es decir, bajo ningún concepto, se puede plantear. Vamos a ser casi todos los que planteemos un pie en pared en ese asunto", ha asegurado García-Page, quien, no obstante, no ha ocultado su escepticismo sobre lo que pueda ocurrir a partir de ahora.

Preguntado, en este sentido, por la posibilidad de que el Gobierno de Sánchez se plantee o pueda aceptar esa negociación, Page ha dicho que "yo estoy casi, vamos, estoy seguro de que no lo va a plantear. Estoy convencido, pero es verdad que estaba convencido también de otras cosas antes y me he quedado mirando para el Mediterráneo".

Ridículo "digno" de Berlanga

En este sentido, y sobre la dependencia que Pedro Sánchez tiene de Puigdemont para seguir en la Moncloa, el líder de los socialistas castellano-manchegos ha opinado que "depender de los votos de Puigdemont ya de entrada es algo que habría que meditar si conviene o no conviene".

"En todo caso, lo verdaderamente importante es tener claro lo que no se puede conseguir. Y yo tengo muy claro que el Gobierno de España, bajo ningún concepto, va a negociar un planteamiento de referéndum", ha afirmado con rotundidad el presidente de Castilla-La Mancha.

A juicio de Page, "esto es inviable de todo punto, y por tanto se tiene que mantener dentro del marco constitucional. Bastantes dudas hay ya sobre la constitucionalidad de la ley de amnistía. Pero independientemente ya del valor constitucional de la norma, si esto solo sirve para que, lejos de pasar página y de volver a un clima de convivencia dentro del marco constitucional, si esto sirve para darle otro hachazo a la Constitución Española por parte del independentismo catalán, es el ridículo digno de Berlanga".

De "carambola"

Preguntado por el "acierto" de la estrategia política de Puigdemont de salir de España y volver siendo un actor decisivo en la política española, García-Page asegura que todo ha sido una "carambola" y que pensar lo contrario es darle al prófugo "un nivel de estrategia que, por supuesto, no estoy dispuesto a concederle".

"España tiene la política en una noria y viviendo de una carambola, de chiripa, que dirían mis hijos", ha dicho el presidente castellano-manchego.

