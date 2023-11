El entorno de Page rebaja tensiones y valida a Sánchez como presidente "más allá de las diferencias"

Todos los mensajes lanzados durante los últimos días tanto por los representantes del Gobierno de Castilla-La Mancha como por dirigentes del PSOE regional van en la misma línea: pese al fuerte rechazo expresado por Emiliano García-Page a la amnistía y sus discrepancias con los pactos de investidura alcanzados por su partido, Pedro Sánchez será un presidente legítimo y democrático, que representa la voluntad popular expresada en las urnas en las elecciones del pasado 23 de julio.

Aunque los ocho diputados socialistas castellano-manchegos darán previsiblemente un 'sí' este jueves en el Congreso a Pedro Sánchez, la presidenta del grupo socialista en las Cortes regionales, Ana Isabel Abengózar, ha garantizado que Page va a seguir actuando de la misma manera que hasta ahora, defendiendo a Castilla-La Mancha "por encima de su propio partido".

Abengózar, durante una rueda de prensa, ha recordado que todos los españoles conocen la postura de Page ante cuestiones como la amnistía, porque la ha expresado con claridad, y con esta misma determinación va a conseguir "que Castilla-La Mancha tenga las mismas oportunidades que tengan otros territorios".

[Núñez: "Si el PSOE de Page apoya a Sánchez, no podrá criticar más sus decisiones"]

En cuanto a la previsible investidura de Pedro Sánchez, ha defendido que se enmarca en la Constitución y en las reglas democráticas, por lo que ha calificado como "indecente e inmoral", además de "muy irresponsable", que dirigentes del PP como el presidente de la formación conservadora en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, "sin ruborizarse de ninguna manera salga, un día si y otro también, pidiendo a los diputados del PSOE de Castilla-La Mancha voten en contra de la disciplina de su grupo y de su propio partido".

Esther Padilla, portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha. Javier Longobardo

En la misma línea, en otra comparecencia, la portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, ha querido dejar "una cosa muy clara para que no haya ninguna confusión". "Más allá de las diferencias que pueda haber en algunos temas, a Castilla-La Mancha siempre le ha venido muy bien un gobierno del PSOE frente a los gobiernos del Partido Popular", ha asegurado.

"Hemos avanzado más cuando ha habido gobiernos del PSOE en Castilla-La Mancha, por supuesto, y también en el Gobierno de España, tanto en políticas de igualdad, políticas sociales, en inversión en infraestructuras y en agua", ha añadido en esa línea.

De hecho, ha asegurado que el Gobierno de España que se forme "en este fin de semana seguramente", va a tener "de manera muy rápida" las demandas, las necesidades y las exigencias que desde el Ejecutivo de Page van a hacer "para defender a Castilla-La Mancha y a poner los intereses de los ciudadanos de Castilla-La Mancha por delante".

Page, sin invitación

Por otro lado, Esther Padilla ha restado importancia al hecho de que Page no haya sido invitado a la sesión de investidura que se celebra este miércoles y jueves en la Cámara Baja, mientras que los otros dos presidentes autonómicos del PSOE sí han acudido.

A preguntas de los medios, tras dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno, la portavoz ha recordado que Page tampoco estuvo en la anterior investidura de Pedro Sánchez y que, aunque no ha sido invitado, "no pasa nada". "No es una cuestión realmente, de verdad, a la que haya que dar mayor importancia", ha señalado.

"Aquí lo importante es que hoy y mañana hay una investidura del próximo gobierno de España, tal y como establece la Constitución española y con esa normalidad y con ese respeto es como lo acogemos en el Gobierno de Castilla-La Mancha y como lo debería de acoger todo el mundo, con absoluta normalidad democrática y respeto", ha finalizado Padilla.

Sigue los temas que te interesan