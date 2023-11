Hacía mucho tiempo que no se recordaban protestas tan multitudinarias en las capitales de Castilla-La Mancha. Pero la investidura de Pedro Sánchez a cambio de la amnistía y otras concesiones a los independentistas ha hecho salir a las calles a decenas de miles de castellano-manchegos, igual que ha ocurrido en todas y cada una de las capitales de provincia en el resto de España. La Plaza de Zocodover en Toledo no registraba una concentración como la de este domingo desde hacía muchos años y, más allá de la disparidad de los datos de participación, hay una cosa muy clara: el rechazo a Sánchez es masivo y los toledanos así han querido expresarlo, tal como EL ESPAÑOL EL DIGITAL CLM ha contado en directo a lo largo de la mañana.

El Partido Popular, convocante de las protestas pacíficas, ha cifrado en 41.000 personas los asistentes a las concentraciones en las cinco capitales de Castilla-La Mancha, una cifra que ha sido rebajadas hasta las 26.500 personas por la Delegación del Gobierno en la región. Según los datos del PP, la manifestación más numerosa de la región ha tenido lugar en Albacete, con 12.000 personas en la Plaza de la Constitución, seguida de Toledo con 10.000 personas en Zocodover. En Ciudad Real se estima que han salido a la calle 6.000 personas en los Jardines del Prado, mientras que en la Plaza de Santo Domingo de Guadalajara han sido 9.000 los participantes, y otros 4.000 en la Plaza de la Constitución de Cuenca.

La Delegación, por su parte, habla de 9.000 personas en Guadalajara, 5.000 en Albacete, Toledo y Ciudad Real, y 2.500 en Cuenca, datos significativamente inferiores a los ofrecidos por el PP pero que, en cualquier caso, hablan de un "día histórico" en Castilla-La Mancha, tal como lo ha definido el presidente regional de los populares, Paco Núñez, presente en la manifestación de Toledo, junto al alcalde, Carlos Velázquez, y una nutrido presencia de cargos y dirigentes del partido en la región. Núñez ha mostrado su rechazo a la ruptura del Estado de Derecho y ha pedido al presidente socialista de la Junta, Emiliano García-Page, y a los ocho diputados del PSOE en el Congreso por Castilla-La Mancha que recapaciten y frenen a Sánchez.

Protesta de Albacete

Protesta de Ciudad Real

La traición de Sánchez

En las cinco protestas de Castilla-La Mancha se ha leído un manifiesto, por parte de los presidentes del PP en cada una de las provincias: Manuel Serrano, en Albacete; Miguel Ángel Valverde, en Ciudad Real; Benjamín Prieto, en Cuenca; Lucas Castillo, en Guadalajara y Carlos Velázquez, en Toledo, en medio de gritos contra Pedro Sánchez y Carles Puigdemon y el flamear de banderas de España, del PP y de la Unión Europea.

Durante las concentraciones se han leído y coreado eslóganes contra Sánchez y Carlos Puigdemont, sin olvidar al propio Page y a la diputada y exalcaldesa de Toledo, Milagros Tolón. Los eslóganes más coreados han sido "Sánchez traidor" o "Puigdemont a Prisión", junto a otros más genérico como "España no se vende, España se defiende", sin faltar la proclama "¡Que te vote Txapote!" y otras de nuevo cuño como "Ser socialista vergüenza me daría" que se han unido a otras como "Un vote, dos votes, socialista en el que no bote" o el recurrido cántico: "Yo soy español, español, español".

Tampoco han faltado las referencias al presidente de Castilla-La Mancha, al que se ha acusado de cómplice y en Ciudad Real le han pedido: "Page, cagón, defiende a tu región", mientras que en la concentración de Toledo le han sugerido: "Emiliano, aprende de tu hermano", en referencia al abandono de la militancia en el PSOE de su gemelo Javier García-Page. Se han coreado algunas proclamas más agresivas, de tipo "Pedro Sánchez, hijo de puta" y otras más extrañas como "huelga general" o "la derecha unida jamás será vencida", que se han oído en Toledo.

Protesta de Toledo

Protesta de Guadalajara

Sin incidentes

A pesar de la alta participación en las protestas, no se han producido incidentes en las concentraciones, según han explicado a Efe fuentes de la Delegación del Gobierno, ni tampoco en las marchas que ha habido en algunas de las capitales desde el lugar en el que se han llevado a cabo hasta las sedes del PSOE.

Este ha sido el caso de la Toledo, donde parte de los concentrados se han dirigido a la sede del PSOE convocados por Vox, atendiendo el llamamiento que ha hecho la vicelcaldesa de Toledo, Inés Cañizares, y del presidente del grupo parlamentario de la formación en las Cortes regionales, David Moreno.

En las cinco concentraciones han estado responsables políticos de Vox, así como representantes de otras formaciones, como Carmen Picazo, de Ciudadanos, que ha acudido a la de Albacete, a la que también ha ido la vicesecretaria de Estudios del PP, Carmen Navarro, en tanto que la de Ciudad Real ha contado con la presencia de la vicesecretaria de Políticas Sociales y Reto Demográfico del PP, Carmen Fúnez.

En Toledo los concentrados han abarrotado la Plaza de Zocodover, a la que han acudido más de 10.000 personas según el PP, lo que ha generado complicaciones para circular entre los participantes y los numerosos grupos de turistas que habitualmente transitan por la zona, y ha requerido un trabajo más intenso por parte de los quías que habitualmente los dirigen con paraguas, para poder hacerse visibles.

