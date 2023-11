El PP aprieta a Page para que frene a Sánchez: "No pedimos transfuguismo, sino dignidad"

Un día después de que el PSOE de Castilla-La Mancha, alegando que "el transfuguismo es corrupción", rechazase votar 'no' en el Congreso de los Diputados a la ley de amnistía, los 'populares' castellano-manchegos han recordado que el artículo 33 del reglamento del Grupo Parlamentario Socialista en la Cámara Baja "recoge la libertad de voto por motivo de conciencia".

"Quiero dejar claro que el PP no le estamos pidiendo transfuguismo a los diputados socialistas de Castilla-La Mancha, sino dignidad", ha asegurado este viernes durante una rueda de prensa la secretaria general de los 'populares' de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, que también ha recordado que la exministra Carmen Calvo se saltó la disciplina de voto en la Ley Trans. "No la compartía y, por tanto, no votó a favor, por lo que tuvo que pagar su multa al haberse saltado la disciplina de Pedro Sánchez", ha asegurado.

Así, la número dos del PP regional se ha referido al secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha y diputado nacional, Sergio Gutiérrez, para ofrecerse a pagarle "la multa de 600 euros que le pondrían por saltarse la disciplina de voto, para que vote en conciencia con España y con los castellano-manchegos". Más caro, ha subrayado Agudo, "nos va a salir a todos los castellano-manchegos el precio que vamos a tener que pagar por el peaje de Sánchez", ha asegurado refiriéndose a las negociaciones que está llevando a cabo con el independentismo catalán para lograr ser investido.

Page "puede pararlo"

Emiliano García-Page, ha asegurado Agudo, "puede pararlo dando las directrices a sus diputados socialistas castellano-manchegos para que rechacen el acuerdo de investidura", por lo que le ha instado a defender con hechos "la igualdad, la legalidad, el estado de derecho y, sobre todo, los intereses de Castilla-La Mancha".

"No les estamos pidiendo que voten a otro partido que no sea al suyo, sino que les estamos diciendo que por dignidad paren este atropello que Sánchez va a llevar a cabo", ha finalizado.

Después de que este jueves el presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, solicitase por carta a Emiliano García-Page que cumpliese con su "deber" e impidiese que Pedro Sánchez consume "una auténtica traición a España", Sergio Gutiérrez respondió a la misiva con otra en la que el socialista criticaba el "llamamiento al transfuguismo" los 'populares'.

