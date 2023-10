CSIF enmienda los presupuestos de 2024 para recuperar la carrera profesional en el Sescam

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha presentado dos enmiendas al proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades para 2024 para recuperar la carrera profesional para todo el personal del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) y el cobro de la productividad anual variable.

Según ha informado CSIF en una nota de prensa, la primera enmienda es de modificación del artículo 41.1 del proyecto de Ley, que refleja que el sistema de carrera profesional "durante el presente ejercicio continuará suspendido, conforme a lo dispuesto en la disposición derogatoria, apartado 4, de la Ley 1/2012, de 21 de febrero".

La presidenta de CSIF Sanidad Castilla-La Mancha, Sacramento Rodríguez, ha recordado que "somos la única comunidad autónoma que tiene congelado este derecho". "Otras comunidades que también lo bloquearon lo han recuperado, mientras que nosotros seguimos esperando, y ello a pesar de todas las promesas realizadas en las diferentes elecciones, tanto desde el Gobierno como de la oposición", ha asegurado.

En la misma línea, ha criticado que los trabajadores del Sescam se encuentren "en una situación de desigualdad retributiva y en detrimento económico con respecto al resto de trabajadores de los diferentes servicios del Sistema Nacional de Salud, e incluso diferencias retributivas con aquellos trabajadores del propio Sescam que sí pudieron conseguir dicho reconocimiento y abono de grados de carrera durante los años 2007-2010".

"Los recortes los creó Cospedal, pero es Page quien los mantiene. El Ejecutivo autonómico debe dejar a un lado toda la propaganda que utiliza para ocultar estos recortes para avanzar de manera decidida hacia la mejora de las condiciones laborales de todos los trabajadores", ha añadido Rodríguez.

Cobro de la productividad

La segunda enmienda presentada por CSIF es la relativa al artículo 41.3. Tal y como explica el sindicato, los trabajadores del Sescam no han cobrado la productividad variable durante los años 2020, 2021, 2022 y 2023, pese a lo que "el proyecto de Ley no señala plazos para su aplicación".

Así, CSIF propone en la modificación del artículo que estas cantidades sean abonadas "en cada año natural en un mes establecido y fijo y, por tanto, sea contemplado en su presupuesto anual".

Sacramento Rodríguez ha alegado que "durante los años de la pandemia de coronavirus, los trabajadores del Sescam trabajaron incansablemente, pero no han visto abonadas en sus nóminas dicho esfuerzo y eficacia". "No es entendible que un Gobierno no remunere con dicho derecho a sus trabajadores. Por tanto, ya es hora que dicho Ejecutivo contemple en los presupuestos del 2024 su abono siempre en la misma fecha del mismo año natural en el que se ejerce, así como el abono total de todos los años con retraso que se acumulan", ha finalizado.

