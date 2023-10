Importante mensaje de Page sobre el Mundial de 2030: afecta mucho a Castilla-La Mancha

El Mundial de 2030, del que España y Portugal serán sedes junto a Marruecos, acabará de impulsar una infraestructura clave para el desarollo de Castilla-La Mancha: el deseado y hasta ahora fracasado AVE Madrid-Lisboa, que tendrá paradas en Toledo, Talavera de la Reina y Extremadura.

Así lo ha considerado, en un vídeo institucional, el presidente castellano-manchego, Emiliano García-Page. "Celebro, y mucho, que España vuelva a tener un papel protagonista delante del mundo. Ni más ni menos que con algo tan masivo y multirudinario como es el fútbol", comienza diciendo el dirigente socialista en un mensaje grabado en el toledano Palacio de Fuensalida, sede de la Presidencia de la Junta de Comunidades.

"El campeonato de 2030 será para España, Portugal, Marruecos y otros países, con los que también se colabora al otro lado del Atlántico, una oportunidad tremenda de promoción y colaboración. Un proyecto a compartir de muchas maneras. Nadie podría entender que no respondamos al estímulo ya para esa fecha, y que mucho antes, que sería lo deseable, tanto Madrid como Talavera, Extremadura y Lisboa estén definitivamente comunicados por alta velocidad, tanto para pasajeros como para mercancías", ha asegurado Page.

El presidente de Castilla-La Mancha ha señalado que "el campeonato va a terminar empujando para que este reto no se dilate más en el tiempo". "En ese cruce de Madrid, Toledo, Talavera, Extremadura, la frontera, las regiones portuguesas y su capital, Lisboa, está buena parte no solo de nuestros anhelos, sino de nuestros planes de futuro para poder captar parte del tráfico atlántico, del desdoblamiento de Panamá, y ser una puerta de entrada preferente no solo para nosotros, sino para el resto de Europa", ha añadido.

