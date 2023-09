Miles de castellano-manchegos se manifiestan contra la amnistía en Madrid: "Esto va de dignidad"

Más de 2.100 castellano-manchegos han participado este domingo en la manifestación convocada por el Partido Popular en Madrid para mostrar su rechazo a la amnistía y defender la igualdad de los españoles, un acto que -según fuentes 'populares'- ha contado con la participación de más de 65.000 asistentes.

Prácticamente todos los mandos del partido, del presente y del pasado, se han reunido en la plaza de Felipe II para mostrar una foto de unidad sin precedentes. Allí han estado el actual líder de la formación, Alberto Núñez Feijóo; los expresidentes José María Aznar y Mariano Rajoy; todos los barones autonómicos; alcaldes, presidentes de diputaciones, exministros, parlamentarios, concejales, militantes, simpatizantes y miles de ciudadanos sin carné que se han sumado a la causa.

En Castilla-La Mancha, la cifra de personas que se han desplazado hasta la capital de España ha ascendido a más de 2.100, duplicando finalmente las previsiones iniciales. Entre ellos, se ha podido ver al líder del PP regional, Paco Núñez, que ha compartido varias imágenes en la red social 'X' (anteriormente Twitter) asegurando que "nos debemos a los españoles y esto va de dignidad, justicia y libertad".

También ha participado en el mitin -el más numeroso en tres décadas- el alcalde de Toledo y presidente provincial del PP, Carlos Velázquez, que ha destacado el "éxito" del acto. Un éxito que, según ha dicho, "no es de un partido, sino de un país y de unos ciudadanos que no quieren romper la Constitución, que no quieren romper España y que no quieren que haya españoles de primera y de segunda".

En declaraciones a los medios de comunicación, Velázquez se ha mostrado convencido de que la mayoría de los españoles "no quieren romper todo aquello que hemos construido entre todos y por eso nos manifestamos hoy en contra de la amnistía, una amnistía que solamente quieren los que no desean que sigamos juntos".

"Desde el PP lo tenemos claro y seguiremos defendiendo por encima de todo la Constitución y la igualdad de todos los españoles", ha subrayado el regidor de Toledo, que ha dejado claro que su formación "no acepta ni chantajes ni atajos, en contra de lo que hace el PSOE de Sánchez, dispuesto a todo por permanecer en el poder".

Un conjunto de ciudadanos "libres"

Durante la manifestación,en el preludio de la investidura de Feijóo, todos los asistentes han recordado a Pedro Sánchez que perdió las elecciones y le han advertido de que "si está dispuesto a seguir en el poder a costa de socavar una nación de ciudadanos libres e iguales, tendrá enfrente toda la fuerza de los populares".

"Costándome lo que me cueste, aunque me cueste la presidencia del Gobierno, voy a defender que España es un conjunto de ciudadanos libres e iguales", ha asegurado el líder nacional del Partido Popular.

