Castilla-La Mancha ya ha repartido 1,4 millones de litros de agua tras la rotura de Picadas

La consejera portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, ha vuelto a garantizar este sábado que el abastecimiento de agua "está garantizado" en los pueblos de Toledo afectados por la avería de la tubería de Picadas, a consecuencia del derrumbe de un viaducto por la DANA del pasado fin de semana.

Padilla, que este sábado ha visitado la localidad toledana de Casarrubios del Monte, ha informado de que el Gobierno de Castilla-La Mancha ya ha distribuido 1.400.000 litros de agua en los municipios afectados, "unos 900.000 litros en cisternas y medio millón en garrafas de agua en los distintos puntos que tienen problemas y dificultad".

Además, la portavoz del Ejecutivo regional ha recordado que la Unidad Militar de Emergencias (UME) se ha incorporado a trabajar "a contrarreloj" en el arreglo de la tubería de Picadas.

[El Ejército y Aqualia mueven 600 toneladas de tierra para arreglar la tubería de Picadas]

"Han movido esta noche 600 toneladas de tierra. Ha sido una barbaridad, un trabajo impresionante y que les quiero agradecer", ha añadido, haciendo hincapié en que este esfuerzo es fundamental para que la población pueda tener agua del grifo y volver a la normalidad lo antes posible.

Trasvase Tajo-Segura

Por otro lado, respecto al nuevo trasvase de 15 hectómetros cúbicos autorizado por la Comisión Central del Acueducto Tajo-Segura (ATS), ha recordado que "nada que ver con lo que se hacía en otras épocas, en las que llegaron a trasvasarse 35 hectómetros cúbicos".

"Ahora estamos hablando de 15 hectómetros cúbicos, de los que la mitad son para regadíos de Levante. Se ha avanzado mucho, pero insistimos que no es suficiente. Es necesario, es imprescindible, que el Gobierno de España se ponga a trabajar en el cambio de las reglas de explotación. Hay un Plan Hidrológico aprobado a nivel nacional y no hay excusas para no cambiarlas", ha insistido.

👉🏻 Achique de aguas y lodos, limpieza de aceras con agua a presión, limpieza de accesos... son algunas de las tareas que se están realizando desde @Plan_INFOCAM de @gobjccm para paliar los efectos de la #DANA. Labor incesante. #VocacióndeServicioPúblico



📸 #Mocejón pic.twitter.com/o1PyfaGAyz — Plan INFOCAM (@Plan_INFOCAM) September 9, 2023

Por último, Esther Padilla, ha explicado que este fin de semana van a trabajar hasta mil efectivos del Plan INFOCAM para que los pueblos de Castilla-La Mancha afectados por la DANA puedan "volver a la normalidad lo antes posible".

