Vox se presenta en las Cortes como el único partido con soluciones a "los problemas reales"

Vox ha llevado a cabo su puesta de largo en las Cortes de Castilla-La Mancha erigiéndose como el único partido capaz de "ofrecer soluciones a los problemas reales y cotidianos" y reprochando al presidente electo Emiliano García-Page que si su gestión sigue siendo la misma que en los últimos ocho años, la región tendrá por delante "cuatro años perdidos".

El encargado de abrir la segunda jornada en el debate de investidura ha sido David Moreno, portavoz de la formación de Santiago Abascal en la cámara, que ha avanzado que su partido votará en contra de la investidura de García-Page.

Moreno, que ha prometido que Vox hará una labor de oposición "constructiva" durante la legislatura, ha iniciado su intervención echando en cara al presidente electo sus "incumplimientos" y "anuncios" en los ocho años que lleva sentado en el palacio de Fuensalida, al tiempo que le ha recordado que su mayoría absoluta se produjo por "un puñado de votos".

En contraposición a la frase repetida por Page durante la primera jornada de que gobernaría "no solo para la mitad que me ha votado", Moreno le ha recordado que esa mitad "no está de acuerdo con su forma de gobernar" y le ha pedido que lo tenga en cuenta.

Más allá de la "situación idílica" planteada por el presidente, el portavoz de Vox ha dibujado una realidad muy diferente, con "retrocesos por leyes que atacan a la libertad" y "ayudas que no terminan de llegar" que complican la situación de los parados para encontrar trabajo y la de las familias para llegar a final de mes.

Por áreas, en sanidad Moreno ha recordado que los profesionales llevan años reclamando la carrera profesional, el aumento de plantillas y la cobertura de vacantes. Frente a esto, Page "no les ha dado soluciones", lo que repercute en listas de espera y empeoramiento del servicio en zonas rurales.



El siguiente punto que ha tocado Moreno ha sido la agricultura y ganadería, una de las banderas de su partido. De este modo, ha asegurado que el campo está "clamando auxilio" y exigiendo un "cambio de gestión y menos burocracia" mientras "ustedes miran para otro lado".

"Hay que cuidar este sector porque con él está en riesgo el 90% de los pueblos de Castilla-La Mancha", añadía



Tras afearle que la sequía no afectaría tanto a la región si "se hubiera preparado para ello con obras hidráulicas", ha criticado la gestión de la crisis de la viruela ovina que está obligando al sector lácteo a "vender a pérdidas".

El portavoz del partido de Abascal no ha perdido la oportunidad de pedir a Page que "derogue el artículo de la ley que permite expropiar tierras" además de criticar los campos de Castilla-La Mancha se hayan convertido en "mares de placas solares".

Plan nacional de agua

En materia de agua, David Moreno ha subrayado que su partido es el único con "un discurso nacional y coherente", porque "lo que es bueno para un extremeño es bueno para un castellanomanchego, y lo que es malo para un castellanomanchego es malo para un murciano".

Por contra, ha criticado que Page haya "alimentado el enfrentamiento entre españoles mientras se carga infraestructuras hídricas con sus leyes climáticas".

Moreno ha cerrado su intervención pidiendo políticas de natalidad que "garanticen el futuro de la región", la expulsión del "adoctrinamiento ideológico en la educación", la construcción de las autovías prometidas y soluciones contra la okupación; además de reprochar el aumento de la deuda en "más de 2.000 millones de euros" desde que gobierna.

