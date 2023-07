El PP se abre a negociar la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha

El PP de Castilla-La Mancha ha mostrado su intención de negociar la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha recogiendo así el guante lanzado por Emiliano García-Page en la primera jornada del debate de investidura. En el transcurso de la segunda jornada de este debate, el presidente regional de los 'populares', Paco Núñez, ha asegurado que este punto está recogido en la declaración política del Grupo Parlamentario Popular y ha aprovechado su intervención para asegurar que tiene el respaldo de Génova para seguir al frente de su partido en Castilla-La Mancha cuatro años más.

Durante su intervención en la tribuna, donde ha avanzado que su partido votará en contra de la investidura de Page por carecer de "proyecto de futuro", Núñez ha afeado al presidente electo que su grupo parlamentario "debería haber hecho su trabajo y leerse los documentos de la Cámara" en relación a su propuesta de reforma estatutaria. En este sentido, ha subrayado que la declaración política del Grupo Parlamentario Popular confirma el apoyo a las medidas para que la comunidad "se abra a nuevos tiempos" contando con un nuevo marco fiscal y adaptándose a las nuevas necesidades sociales".

Pese a la negativa a apoyar la que será presumiblemente tercera investidura de Page, Núñez se ha mostrado convencido de que los próximos cuatro años habrá "diálogo" porque él y el presidente electo "no somos enemigos, somos adversarios políticos que trabajamos por el interés general de las castellano-manchegos". A esto ha sumado el cambio de color de diputaciones y capitales de provincia donde ahora ostenta el poder el PP.

Seguirá cuatro años más

El presidente del PP de Castilla-La Manchan también ha salido al paso de las especulaciones sobre su continuidad al frente del partido en la región. "Para cerrar el asunto. Mi intención, la de mi grupo parlamentario, la de mi partido a nivel provincial, regional y nacional, verbalizada por los dirigentes, es que continúe al frente del partido como presidente del partido y al frente del grupo popular", ha asegurado.

En política de agua, ha subrayado que la postura de su partido está recogida en el Pacto Regional firmado la pasada legislatura, por lo que le ha emplazado a llevar el documento y "defenderlo" en la próxima Conferencia de Presidentes "olvidándose de Sánchez y los ecologistas" para "defender juntos el agua para Castilla-La Mancha".

A la hora de analizar las propuestas lanzadas por Page en la primera joranda del debate, ha emplazado al futuro Gobierno que encabezará a aprobar la carrera profesional para sanitarios y también para el resto de empleados públicos, un plan de choque contra las listas de espera, así como un nuevo modelo de Formación Profesional dual.

En materia de igualdad, ha asegurado que el PP no dará "ni un paso atrás" y que se ocupará de no permitir "una sola actitud machista ni sectaria." En este capítulo ha pedido a Page que al frente de la Consejería de Igualdad "no ponga a alguien que ha aplaudido la ley del 'solo sí es sí'".

Núñez ha cerrado su intervención insistiendo en que "mi mano y la de mi partido está tendido para construir juntos Castilla-La Mancha", puesto que al final "al señor Page y a mí nos une lo mismo" que a la región "le vaya bien aunque sea desde posiciones políticas distintas".

