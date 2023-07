Carmen Riolobos: "Todos vivimos peor con Sánchez, la única esperanza es Feijóo"

La bióloga talaverana y experta en salud ambiental e higiene de los alimentos Carmen Riolobos Regadera, una de las dirigentes políticas más comprometidas y con más amplia trayectoria en Castilla-La Mancha, es candidata del PP al Senado por la provincia de Toledo. Entre otras responsabilidades, Riolobos ha sido concejal en Talavera, diputada en las Cortes de Castilla-La Mancha, senadora y diputada nacional en el Congreso, y ahora aspira de nuevo a un escaño en el Senado con la idea y el deseo de que Alberto Núñez Feijóo se convierta en el próximo presidente del Gobierno de España en las elecciones generales del 23 de julio.

¿Con qué expectativas electorales llegan usted y el Partido Popular al 23 de julio?

Yo creo sinceramente que el ambiente en la calle es muy positivo. La gente tiene muchísimas ganas de echar a Pedro Sánchez del Gobierno por todo el daño que ha hecho a nuestro país, y específicamente a Talavera, y estoy convencida de que sacaremos los tres senadores de la provincia de Toledo y un gran resultado en el Congreso para que Feijóo sea presidente.

¿Cómo explicaría a un ciudadano la necesidad que, desde su punto de vista, tiene España de echar a Sánchez y que Feijóo llegue al Gobierno?

Un Gobierno con Feijóo, y con José Julián Gregorio en la Alcaldía de Talavera, sería un Gobierno de éxito para España y para nuestra ciudad. Si nos ceñimos a Talavera, Feijóo tiene el compromiso de recuperar para la ciudad todos los proyectos que Sánchez ha parado en los últimos cinco años, y desde luego el proyecto del alcalde es un proyecto ganador que ya está en marcha en Talavera, y ahora nuestra ciudad tiene un futuro brillante si Feijóo es el presidente del Gobierno.

¿Cuáles son esos proyectos paralizados en Talavera y que Feijóo reactivaría?

Una de las grandes apuestas de Feijóo es conseguir que en España haya 22 millones de personas trabajando y esto va a ocurrir porque el Gobierno de Feijóo va a generar confianza, va a incrementar las inversiones de las empresas, va a bajar los impuestos y va a hacer algo muy importante, que es reactivar los proyectos estratégicos que necesita Talavera, como el AVE y el soterramiento de la vía, la plataforma logística, el carril central de la A-5, la electrificación del tren convencional, los regadíos del Alberche, las rotondas y confluencias de la N-502 con Parrillas, Navalcán, Gamonal y Velada y la creación de una fundación para impulsar y promocionar la cerámica de Talavera. Y algo muy importante para Talavera como es promocionar el camino de Guadalupe.

"Toledo y Talavera tendrán un futuro brillante con Feijóo"

Carmen Riolobos, en una imagen en el Congreso

¿Todos estos proyectos están en la agenda de Feijóo?

Sí, totalmente. Si a la creación de empleo y esos 22 millones de trabajadores, le sumamos la confianza que se va a generar entre los empresarios y la bajada de impuestos y la recuperación de estos proyectos estratégicos, a Talavera yo le auguro un futuro brillante en la próxima legislatura.

¿Y en la provincia de Toledo?

Tanto mi compañero en el Congreso Vicente Tirado como yo hemos trabajado activamente por los proyectos necesarios para la provincia de Toledo. A los de Talavera hay que sumar proyectos importantísimos para Toledo como su inclusión en el eje del AVE Madrid-Toledo-Talavera-Extremadura-Lisboa, que es fundamental, además de los accesos al Hospital de Toledo, que tienen ahora un serio problema, y otras iniciativas concretas que estamos reivindicando para la provincia como los pasos a nivel y los puentes de las vías del tren y las autovías. Al sector empresarial, a los autónomos, a los ganaderos, a las familias, a los sanitarios y a todo el mundo le va a ir mucho mejor con un gobierno de Feijóo, y en el caso de Toledo y Talavera, con Carlos Velázquez y José Julián Gregorio en las Alcaldías, sin duda alguna se reforzaría el éxito del proyecto del PP y de Feijóo.

¿Cómo será el futuro de España si gobierna Sánchez?

Sánchez es el presidente más tóxico de la historia de España. El sanchismo se ha caracterizado por la mentira, el engaño y el incumplimiento. Es decir, mentiras, maldades y manipulación. Y en relación con Talavera, lo primero que hizo fue premiar a los malos y castigar a los buenos. Sánchez premió a los independentistas catalanes quitando a Talavera 300 millones de euros que había en los presupuestos de 2018 para el AVE y dándoselo al independentismo que quiere destruir España. Pero es más grave todavía que Sánchez haya paralizado todos los proyectos estratégicos para Talavera. No se ha dado ni un paso en el estudio informativo del AVE, ni un paso en el carril central, ni un paso en el camino de Guadalupe, en la cerámica... está todo parado y por primera vez en la historia Sánchez ha quitado de los presupuestos las partidas que siempre había para acondicionar la 502 y para los regadíos del Alberche, algo insólito que jamás había ocurrido en los presupuestos del Estado. Con Sánchez todo lo que puede ir mal ha empeorado y fíjese si es dañino lo que ha hecho que en este momento los españoles bajo el sanchismo vivimos peor que vivíamos en 2018. A las familias, los consumidores y los empresarios se les han subido más de 43 impuestos en esta legislatura, algo absolutamente escandaloso, ha subido la vida, hemos viviendo una subida espectacular de la luz, los combustibles y la cesta de la compra, y ahora también de las hipotecas. Es decir, los cuatro jinetes del apocalipsis están desbocados con Sánchez. Todos los españoles viviremos peor por las nefastas políticas de Sánchez. La toxicidad de Sánchez ha inundado todos los sectores, incluido el empeoramiento de la sanidad.

"Sánchez es el presidente más tóxico de la historia de España. A España le irá mucho mejor con Feijóo"

¿Y si gobierna Feijóo?

A España le irá mucho mejor si gobierna Feijóo. ¿Por qué? Porque tiene claro lo que hay que hacer con la economía, bajar los impuestos y generar confianza en los inversores, y eso provocará un círculo virtuoso de empleo y riqueza. Todos vivimos peor con Sánchez, y Feijóo es la única esperanza. Si hablamos de sanidad, Feijóo ha lanzado 10 propuestas estratégicas que se resumen en un plan de mejora de la atención primaria, un plan especial para la protección de la salud mental sobre todo en la infancia y la adolescencia y hay que incrementar los profesionales, especialmente el número de médicos con mil plazas más al año, y apoyar la especialización de los servicios de enfermería. Hay que innovar, hay que hacer una nueva ley de sanidad y poner en marcha, por ejemplo, propuestas específicas contra enfermedades como el cáncer. Todo lo que ha hecho mal Sánchez, Feijóo lo va a corregir.

Carmen Riolobos, en una foto de familia junto a otros dirigentes del PP

¿Se está movilizando la izquierda frente a los pactos del PP con Vox como apuntan las encuestas?

Nosotros confiamos en que Feijóo y el PP van a conseguir la mayoría suficiente para gobernar en España. El caudal de apoyos y de votos que va a tener Feijóo va a ser muy significativo. Lo llevan diciendo desde hace un año todas las encuestas y el sentir de la calle es que hay que echar al señor Sánchez por sus mentiras y por el daño que ha hecho a España. Y eso es algo que ha calado, independientemente de que ahora Sánchez se dedique a pasear por los platós. Sánchez no va a engañar a los españoles. El PP está en la calle y se nota que los españoles quieren votar para echar a Sánchez. El presidente más tóxico de la democracia ha generado un rechazo enorme entre los españoles y la gente tiene claro que Feijóo es la única esperanza para que España, Toledo y Talavera tengan un futuro brillante. Confiamos en que vamos a tener la mayoría suficiente.

¿Cuáles son sus mensajes a los ciudadanos como candidata del PP al Senado?

El PP cumple con España, con Castilla-La Mancha, con Toledo y con Talavera. Feijóo va a bajar los impuestos para dinamizar la economía y generar empleo. Vamos a mejorar la sanidad, la educación, la economía, vamos a apoyar a las familias y vamos a poner las bases para que el sector empresarial genere empleo y riqueza. Y desde luego, vamos a derogar el sanchismo y todas esas leyes que han hecho tanto daño a la convivencia en España desde que Sánchez llegó al Gobierno. Sánchez ha hecho todo lo que prometió que no iba a hacer: ha favorecido a los independentistas con las penas de sedición y malversación, ha gobernado con Bildu, ERC y Podemos y ha estado asociado a los partidos más radicales que quiere destruir España. Eso es lo que vamos a revertir si llega Feijóo al Gobierno.

"El caudal de apoyos que va a tener Feijóo el 23-J va a ser muy significativo"

Carmen Riolobos

¿Con qué avales se presenta Riolobos a estas elecciones? ¿qué trabajo ha realizado en esta legislatura en el Congreso?

Mi trabajo se ha centrado fundamentalmente en la defensa de mi territorio, dar soluciones a las necesidades de Talavera y la provincia de Toledo ante el Gobierno de España, reivindicar con iniciativas y enmiendas todos los grandes proyectos pendientes que Sánchez ha metido en la nevera. Y además he defendido los intereses ciudadanos en mi área de competencia específica como portavoz de Consumo en el Congreso frente al ministro más inútil de los 23 que forman parte del Gobierno de Sánchez. Y lo he hecho con propuestas de reducción del IVA de la luz, los carburantes, las mascarillas, los alimentos, y medidas de mejora de las hipotecas, que son un lastre para muchos ciudadanos. Si los toledanos me dan su confianza y su voto poniendo una cruz en los tres senadores del PP por la provincia de Toledo, seguiré siendo la embajadora de Talavera en el Senado y ante el Gobierno de España.

"El sentimiento de la calle es que hay que echar a Sánchez por el daño que ha hecho a España"

Usted tiene fama de ser una de las parlamentarias más trabajadoras de las Cortes Generales...

Es que aparte de mi trabajo en consumo, que ha sido muy intenso frente a la inutilidad del ministro, yo he estado en la comisión de control de Radio Televisión Española con muchísimas iniciativas frente a un Sánchez que la ha puesto a su servicio de una manera escandalosa. También he estado en la comisión de Sanidad, con dos años de pandemia y muchísimo trabajo y el mayor número de reuniones de la historia del Parlamento español, y en la comisión del Pacto de Toledo y en la de Violencia de Género, y acuérdese de esa ley del sí es sí de la que es culpable el Gobierno de Sánchez, con reducción de penas y violadores a la calle en medio del escándalo de los españoles.

Una curiosidad. ¿Qué sintió la noche del 28 de mayo cuando por 900 votos no pudo Paco Núñez ser presidente de Castilla-La Mancha?

Fue un gran disgusto. Se ha hecho un buen trabajo, todos teníamos mucha confianza pero al final nos hemos quedado a falta de 900 votos en la provincia de Ciudad Real para tener junto con Vox la mayoría suficiente para gobernar. Tenemos que seguir trabajando, pero confiamos en que Feijóo se convierta ahora en el próximo presidente del Gobierno de España.

Carmen Riolobos, trabajando en su despacho

La alegría de esa noche para usted fue la llegada de José Julián Gregorio a la Alcaldía...

Sí, un alcalde del PP en Talavera y otro alcalde del PP en Toledo, igual que en otros muchísimos municipios de Castilla-La Mancha. Hay que darles la enhorabuena a todos por su éxito y por haber recuperado la Diputación de Toledo para el PP. Las cosas van muy bien y ahora hay que tener un gran resultado el 23 de julio. Todo nos indica que va a ser así y que el PP va a ganar en toda la provincia de Toledo y eso va a ser un escalón para que Feijóo gobierne en España.

¿Qué clase de alcaldes piensa que van a ser Carlos Velázquez en Toledo y Gregorio en Talavera?

Van a ser dos alcaldes cercanos, buenas personas y eficientes. Son dos alcaldes que conocen muy bien los problemas de Toledo y Talavera, con dos magníficos equipos que han empezado a trabajar desde el primer día, y que si Feijóo es presidente, el tándem de Feijóo con Gregorio y de Feijóo con Velázquez harán que el futuro de estas dos ciudades sea brillante desde el punto de vista económico y social.

¿Cuáles son las grandes prioridades de la provincia de Toledo y de estas dos ciudades?

En Talavera, lo más importante es generar empleo y para eso se necesitan inversiones que deben llegar del sector empresarial privado, por ejemplo el proyecto de Meta que va a ser un empujón enorme para la ciudad. Las inversiones van a confiar en estos dos alcaldes porque van a tomar medidas y reducir trabas para que así sea. De forma paralela el Gobierno de España debe desplegar todas las infraestructuras que sean necesarias, que en el caso de Talavera son las citadas anteriormente, como el AVE, la plataforma logística, el tren de mercancías, los nuevos juzgados, la A-5, y otras fundamentales, entre ellas dos que son vitales y que ha defendido el alcalde, y que son un plan estratégico para el camino de Guadalupe que puede ser una fuente de riqueza enorme para la ciudad y la creación de una fundación para impulsar la cerámica de Talavera y Puente del Arzobispo. En Toledo, es clave incluir a la capital en el eje Madrid-Lisboa, donde estará Talavera, y ese proyecto será de primer nivel para la ciudad, entre otros proyectos como los accesos al hospital y el cuartel de la Guardia Civil. Los dos alcaldes tienen claro que ambas ciudades deben ser limpias y verdes y estoy segura de que en ambos casos va a mejor la estética, la limpieza de la ciudad y la plantación de nuevos árboles y zonas verdes. Los vecinos piden que sus ciudades estén limpias y fíjese que los grandes proyectos realizados por ejemplo en Talavera fueron proyectos ejecutados por gobiernos del PP como el plan de riberas del Tajo, la peatonalización del centro de la ciudad, las entradas y salidas, la plantación de 10.000 árboles, la reforma del hospital, la escuela de música, la plaza de la Trinidad, y algo muy importante como el puente entre los dos hospitales y la reforma de la Colegial. Todos los grandes proyectos transformadores de Talavera se hicieron con gobiernos del PP y ahora volverá a ser así en una legislatura que será brillante. Los gobiernos actuales de España y en Castilla-La Mancha han hecho inversiones cero en Talavera en la pasada legislatura.

Carmen Riolobos, junto a otras personas en las inmediaciones del Congreso

Sigue los temas que te interesan