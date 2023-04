La Junta destaca el compromiso de García-Page con la climatización de los colegios

La consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, ha destacado que el Gobierno de Emiliano García-Page va a apostar por una climatización en las aulas sostenible que garantice el bienestar del alumnado siguiendo la línea iniciada hasta el momento con la inversión de 33 millones de euros para llevar a cabo más de 500 actuaciones encaminadas a mejorar la eficiencia energética de los centros educativos.

Fernández ha aplaudido el compromiso del presidente regional ante la necesidad de climatización en las aulas para dar respuesta al cambio climático que está provocando un adelanto de las altas temperaturas, ha informado el PSOE en nota de prensa.

"Quien niegue el cambio climático a estas alturas vive fuera de la realidad. Desde el Gobierno de Emiliano García-Page somos conscientes de que hay que luchar contra sus efectos y, por ello, nos hemos marcado como objetivo climatizar las aulas para garantizar el bienestar del alumnado, además haciéndolo de manera sostenible y apoyándonos en energías renovables", ha subrayado Fernández.

El Gobierno de Castilla-La Mancha, ha dicho, lleva trabajando desde hace tiempo en la transformación del sistema de producción energética apostando por las renovables, lo que ha situado a la comunidad autónoma como líder en España y en Europa en la producción de energías limpias, de forma que podemos autoabastecernos y ahorramos 11 millones de toneladas de CO2, combatiendo así, con nuestro grano de arena, el cambio climático.

"Por tanto, vamos a seguir trabajando en esa dirección y toda la climatización que hagamos en los centros va a ser también con energías renovables, donde ya hemos hecho un esfuerzo muy importante porque en esta legislatura hemos invertido 33 millones de euros en más de 500 actuaciones para mejorar la eficiencia energética", ha insistido.

Núñez y la "mentira"

En otro orden de cosas, la consejera de Igualdad y portavoz ha lamentado que el candidato del PP a la Junta, Paco Núñez, haya hecho de "la mentira" su campaña electoral y su forma de hacer política, en referencia no solo a las excusas dadas por haber cobrado 14.500 euros de dinero público que no le correspondían, sino también al último bulo lanzado sobre que Page no quiere un debate electoral.

"Ha mentido en campaña con el dinero que ha cobrado de kilometraje sin corresponderle, mintió en pandemia y ahora lo vuelve a hacer diciendo que Page no quiere debatir. Está señalada ya una fecha para un debate con todos los partidos políticos, tal y como señala la Junta Electoral. Emiliano García-Page quiere debatir con todos y eso es una realidad y un hecho, por lo que no entendemos que Nuñez mienta", ha apuntado.

