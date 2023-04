Cerca de 3.000 viviendas de la Sareb para alquiler asequible están en Castilla-La Mancha

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha indicado este lunes que en la región haycerca de 3.000 viviendas de las 50.000 propiedad de la Sareb que el Gobierno nacional pretende movilizar en todo el territorio a fin de propiciar un alquiler asequible, y ahora el Ejecutivo regional estudiará las condiciones para ver de qué manera se les da salida.

En una entrevista con Europa Press, García-Page se ha mostrado dispuesto a colaborar con el Gobierno de la nación en esta estrategia anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para poner al servicio de la ciudadanía viviendas que "quedaron sin uso pero por las que muchos se embolsaron dinero".

"Es metafóricamente hermoso que aquellas viviendas por encima de la demanda para el pelotazo ahora terminen siendo útiles para hacer asequible el acceso a un inmueble. Me parece de sentido común", ha señalado García-Page, que se ha mostrado partidario de hacer más vivienda en España, pero ha instado a ponerlas en marcha "donde la gente las quiere y donde la gente vive" y con "políticas asequibles de suelo, aunque sean de iniciativa privada".

Ley del 'sí es sí'

Otro de los temas destacados de la entrevista ha sido la ley del 'solo sí es sí'. En este punto, el presidente autonómico ha valorado el hecho de que Pedro Sánchez haya pedido perdón por los errores de la norma y ha instado a la ministra de Igualdad, Irene Montero, a hacer lo mismo.

"Es un gesto honorable que Sánchez pida perdón, gesto que tendría que haber tenido Montero. Es una buena ley con consecuencias no buscadas. En la vida, lo peor es instalarse en la soberbia cuando se habla de situaciones tan sensibles que afectan a los intereses de las personas", ha abundado.

A su juicio, hay que "asumir" que la norma ha traído un efecto "no buscado" y ahora Montero, "que se pasó días y días diciendo que no habría rebajas de penas", al menos debería "llegar al nivel del presidente del Gobierno y pedir perdón". En todo caso, no considera que deba dimitir, pero da por hecho que "terminan dimitiendo aquellos que no son capaces de reconocer los errores".

García-Page cree que a Podemos "le interesa solamente que Pedro Sánchez se retrate con el PP" a la hora de retocar el texto legislativo, que en todo caso "no es un error" en sí mismo, ya que sólo es errónea "una parte de la ley", y ahora cambiar el texto es "lo decente".

Lista de espera sanitaria

Por último, el líder castellano-manchego ha anunciado que su Consejo de Gobierno aprobará el martes de la próxima semana un "ambicioso" Proyecto de Ley por el cual va a limitar los tiempos máximos de espera en materia sanitaria, norma que, con este paso previo, estaría lista para aprobarse al inicio de la próxima legislatura.

García-Page ha desgranado que será una ley que vendrá a garantizar los tiempos que como máximo tendrá que esperar un paciente para ser atendido en todas las categorías de la asistencia sanitaria.

Una ley que ahora puede coger forma después de "haber preparado el sistema" para ello durante esta legislatura, una preparación que ha pasado por "recontratar a mucha de la gente despedida por Cospedal o reiniciar obras" de centros sanitarios que en ocasiones se enfrentaron a "privatizaciones" por parte del PP.

"Después de eso y una vez preparado el sistema, estamos en condiciones de poder plantear la ley más ambiciosa y poner el listón más elevado. Podemos hacerlo", ha defendido García-Page, quien ha sacado pecho por el hecho de que Castilla-La Mancha es, además, "la comunidad autónoma que más invierte en Atención Primaria", con un porcentaje por encima del 28 % del total del presupuesto sanitario.

Así, ha puesto de manifiesto que en otras regiones hay "manifestaciones y encierros" mientras que en Castilla-La Mancha hay "acuerdos" políticos con el sector sanitario. "Las cosas van, las cosas funcionan, no hay vuelta de hoja", ha rematado.