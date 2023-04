El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha instado este domingo a sus candidatos a las alcaldías, afiliados y simpatizantes a salir del "círculo" del socialismo. "El PSOE ha levantado ya desde hace tiempo un muro de contención con sus políticas socialistas y yo os pido que Castilla-La Mancha levante un muro de contención contra el PSOE y contra Pedro Sánchez el 28 de mayo", ha apremiado.

Según ha explicado durante el acto de presentación de los 50 candidatos del PP en las comarcas de La Sagra, Toledo y los Montes de Toledo, en un acto junto al presidente del PP provincial, Carlos Velázquez, y el vicesecretario de Cultura y Sociedad Abierta del Partido Popular, Borja Sémper, es hora de que a la región "llegue otra política de libertad y prosperidad" y "dejar de resignarnos a que no se puede hacer más. Yo desde luego no me resigno", informa Europa Press.

Núñez ha avisado de que con el socialismo "no se llega a ninguna parte" porque "se dedica a dar vueltas en círculo", y por eso ha propuesto salir de ese círculo, asegurando también que la mejor forma de que el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, no gane las elecciones en España, "es que Emiliano García-Page no gane las elecciones en Castilla-La Mancha, porque ese es el principio del cambio en el país".

El PSOE es el principal problema

A su juicio, esta Comunidad Autónoma tiene "la desgracia" de estar gobernada por el PSOE como "problema principal", destacando que todos y cada uno de los candidatos del PSOE "van a pedir el voto para Pedro Sánchez y el PSOE" y asumiendo que no hay que votar "a nadie ahora en mayo que, cuando lleguen las elecciones generales, haga campaña y pida el voto para Pedro Sánchez", pues para los candidatos socialistas "antes que nada está su partido", ha declarado.

En este sentido, se ha referido al presidente regional y candidato del PSOE a la Presidencia de la región, Emiliano García-Page, para indicar que este sábado "volvió a perder los papeles y volvió a faltar al respecto a mucha gente, a mí el primero", ante lo que ha precisado que no va "a perder ni medio minuto en contestar a los insultos y ataques" del candidato del PSOE "porque él ya está de salida y yo tengo una Comunidad Autónoma que gobernar y a lo que me voy a dedicar es a poner medidas de gobierno y soluciones".

Paco Núñez ha apremiado a sus candidatos a cambiar juntos Castilla-La Mancha y ofrecer otra alternativa política y para ello les ha instado a salir a la calle y trasladar un "mensaje nítido: que con Feijóo, conmigo y con vosotros en la Alcaldía, otra tierra es posible" porque "no está en juego el PP, está en juego el futuro de España y de Castilla-La Mancha" y por eso "merece la pena trabajar intensamente estos 40 días" que restan hasta los comicios.

Carolina Agudo, Carlos Velázquez, Paco Núñez y Borja Sémper

La unidad del PP

Ha aprovechado este acto para repasar sus compromisos con los autónomos, en materia sanitaria para reducir las listas a cero y por la recuperación de la carrera profesional; contra la ocupación de viviendas y para conectar Ciudad Real y Toledo por autovía, así como su "estrategia clara" para crear un eje estratégico que comunique todo el sur de Europa y una las políticas de Castilla-La Mancha, Madrid y Andalucía, junto a Isabel Díaz Ayuso y Juanma Moreno, quien estará el próximo fin de semana en Toledo y Talavera de la Reina, tal como ha adelantado EL ESPAÑOL EL DIGITAL CLM.

Dos "aliados" -ha dicho de Ayuso y Moreno- que junto al presidente nacional del PP, Alberto Nüñez Feijóo, representan una "imagen de unidad" con la que decir que "en el PP todo el mundo va unido porque comparte proyecto y que estamos muy contentos de tener un líder como Feijóo", que "permanentemente" está en Castilla-La Mancha en una apuesta que "no es sino la apuesta por una tierra que tiene muchas más posibilidades que las que el socialismo nos quiere hacer creer".

Respecto a Toledo, y tras significar que Velázquez tiene "todo el apoyo" del PP regional y de España para ser el próximo alcalde de la capital regional, ha criticado que el PSOE "no ha hecho nada" de cara a la celebración, dentro de tres años, del octavo centenario de la construcción de la Catedral Primada, siendo el lugar con mayor número de turistas que recibe la ciudad.

"La iglesia ya ha hecho su tarea y ha solicitado a la Santa Sede la declaración de Año Jubilar", ha puesto en marcha el proyecto 'Lumina', la celebración del Congreso Eucarístico Nacional y el Congreso sobre el Apostolado Seglar y la exposición sobre la Catedral, mientras el PSOE "no ha hecho nada", ha insistido Núñez. "Y si no cambia el Gobierno de Toledo y de Castilla-La Mancha este importante hecho no tendrá una planificación estratégica desde el punto de vista turístico, porque carecen de estrategia y de capacidad de hacerlo", ha subrayado.

Verdadera estrategia

De ahí que junto a una "verdadera" estrategia en materia turística, el candidato del Partido Popular a la Presidencia de la Junta haya anunciado la puesta en marcha de otra estrategia "para proteger lo nuestro", en referencia a la artesanía, la caza, los toros y las fiestas populares, criticando que el PSOE haya "provocado" que la región tenga una inflación "altísima", las "peores" listas sanitarias del país, que la zona de La Sagra sufra problemas de tráfico o que la caza sea "atacada" en los Montes de Toledo. "Por eso ha llegado la hora del cambio", ha precisado.

"Es la hora del cambio, es nuestro momento, yo no seré presidente de Castilla-La Mancha si vosotros no ganáis las elecciones municipales", ha aseverado, y por ello ha pedido ayuda a todos los candidatos, a quienes ha recordado que "hoy el cambio de Gobierno en España es más necesario que nunca y ese cambio solo pasa por el PP y por Núñez Feijóo".

Por su lado, el presidente provincial del PP y candidato a la Alcaldía de Toledo ha recordado a todos los candidatos que tienen una "inmensa responsabilidad" como es la de "poner fin" al sanchismo en toda España y que todo el país y la región "se tiña de azul" para "acabar de una vez por todas las con las políticas fracasadas" del PSOE "que durante 40 años llevan condenando a esta tierra".

Elevada inflación

Velázquez ha manifestado que Castilla-La Mancha y Toledo "son ejemplo" de esas políticas, al registrar "la inflación más elevada" y los impuestos "más altos", y en el caso de la capital regional con una alcaldesa, Milagros Tolón, "que calla cuando Sánchez niega inversiones que nos corresponden por justicia".

Una ciudad y una gestión socialista donde la lista de anuncios y promesas durante estos 16 años es "interminable", ha dicho, refiriéndose a la llegada de Coca-Cola o El Corte Inglés, el Plan de Ordenación Municipal (POM), la ampliación del polígono, el Quixote Crea o la Casa de la Juventud.

Por ello, echando mano de su lema electoral -'Hechos, no milagros'- ha asegurado que no van "a esperar milagros" sino a "trabajar desde la previsión y las necesidades futuras de la ciudad" a fin de que Toledo "vuelva a ser una de las ciudades más importantes de España y que recuperemos todos juntos la influencia que nunca debimos perder como capital". "Es el momento de ser valientes, necesitamos un cambio y ese cambio está en la mano de los candidatos del PP", ha finalizado.

Sigue los temas que te interesan