Núñez pide a García-Page que no espere a las elecciones para solucionar los problemas sanitarios

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha pedido al presidente autonómico, Emiliano-García-Page, soluciones ante los "graves problemas" de la sanidad regional.

Así se ha expresado el líder regional del PP en declaraciones a los medios en Aldea del Rey (Ciudad Real), donde ha dicho que los sanitarios de Castilla-La Mancha son "los únicos del país que aún no han recuperado la carrera profesional sanitaria" y ha criticado los datos de lista de espera sanitaria.



"Vuelvo a pedir al Gobierno de Page que no espere a que haya elecciones y que, cuando vuelva de sus vacaciones, no siga haciendo anuncios y promesas, sino que se ponga a trabajar. Todavía quedan dos meses para las elecciones y nuestros sanitarios no pueden seguir esperando una carrera profesional que llevan esperando ocho años”, ha manifestado.



Núñez ha recordado que él se ha comprometido ante notario a solucionar este problemas, a modernizar la Atención Primaria, a poner en marcha un plan de choque contra la listas de espera y a recuperar la carrera profesional, pero le ha pedido a Page que no espere a que pasen las elecciones y "que lo haga ya".

Listas de espera

Respecto a las listas de espera, el líder de los 'populares' ha lamentado que "Castilla-La Mancha tiene el dudoso honor de encabezar el pódium en nuestro país" y ha recordado que "el PP ya denunció que el Gobierno regional pretendía crear un buzón opaco para meter los pacientes en lista de espera y que no sumasen porque no querían que el Ministerio de Sanidad hiciera público los datos reales"

"Ahora hemos oído una disculpa diciendo que ha sido un error, y no lo es. El problema es que hay miles de castellano-manchegos que están esperando ser atendidos por nuestra Sanidad porque el Gobierno socialista de Page está haciendo una muy mala gestión", ha asegurado.

