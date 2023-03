El Teatro de Rojas de Toledo ha albergado este miércoles el acto de conmemoración del 30 aniversario de UGT Castilla-La Mancha, que ha contado con la asistencia de cerca de 300 invitados. Ha sido un evento en el que todos los intervinientes han puesto el foco en la importancia del "diálogo social" y en el que han recordado cómo hace tres décadas se constituyó la Unión General de Trabajadores en la región. De la misma forma, han destacado el papel que ha tenido sindicato en el desarrollo social y económico de la comunidad, con su participación en las políticas económicas y reivindicando en las calles mejoras en las condiciones laborales de los trabajadores.

Además de multitud de delegados del sindicato, el acto ha contado con la participación del secretario general de UGT, Pepe Álvarez; el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page; los consejeros de Hacienda, Educación y Desarrollo Sostenible, Juan Alfonso Ruiz Molina, Rosana Rodríguez y José Luis Escudero; el rector de la UCLM, Julián Garde; el presidente de la Diputación de Toledo, Álvaro Gutiérrez; el presidente de la Diputación de Albacete, Santiago Cabañero; el alcalde de Cuenca, Darío Dolz; el exsecretario general de UGT, Cándido Méndez; la Ejecutiva Confederal casi al completo de UGT; los secretarios generales de UGT de Andalucía, Asturias, Madrid, Baleares y Extremadura; el presidente de Cecam, Ángel Nicolás García; y el secretario general de CCOO CLM, Paco de la Rosa, entre otras muchas autoridades. Cabe destacar que la alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, no ha podido acudir debido a que estaba atendiendo a su madre, que había recibido esta misma tarde el alta hospitalaria. En su lugar ha acudido el vicealcalde y concejal delegado de Urbanismo y Vivienda, José Pablo Sabrido.

El secretario general de UGT Castilla-La Mancha, Luis Monforte, como anfitrión del acto, ha comenzado su discurso recordando a aquel alumno de 5º de EGB que "ni por asomo" pensaba que hoy iba estar al frente de UGT en la región, que vivió un 1993 "nada fácil para España", un año de recesión en el país en el que el paro no dejaba de subir y que se fue convirtiendo en "un joven al que le gustaba luchar por los derechos de sus compañeros y compañeras".

Monforte ha reflexionado sobre el presente "esperanzador" con avances como la reforma laboral o la subida del Salario Mínimo Interprofesional. Según Europa Press, mirando al futuro, ha deseado que se articule "un sindicato fuerte", con el diálogo social como "fortaleza y bandera" y con trabajadores con "empleos estables y de calidad, trabajos seguros y protegidos y luchando por bajar la siniestralidad laboral".

Además, ha lanzado un guiño al presidente de la patronal, Ángel Nicolás, agradeciendo su labor y abogando por empresas que cumplan "un poco más", lo mismo que ha hecho con el líder regional de CCOO, Paco de la Rosa, "primera fuerza sindical en la región y compañero de viaje".

Luis Monforte, secretario general de UGT Castilla-La Mancha. Foto: Óscar Huertas.

"Esta manera idílica de ver el sindicato no debe llevar a pensar que se trata de un elemento prescindible, pues los trabajadores necesitan a alguien que defienda sus derechos. Que nadie ponga en duda que la UGT de Castilla-La Mancha siempre estará aquí".

Álvarez insta al PP a explicar su sistema de pensiones

A su llegada al acto, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha pedido al Partido Popular que "deje de jugar con esta posición ambivalente de no mojarse en la mayoría de las decisiones que se toman en el país". Así, ha instado al partido a decirles a los ciudadanos "cómo quiere y cómo ve el sistema público de pensiones en España, porque si no se va a la fórmula acordada con el sistema de financiación actual, evidentemente, la otra fórmula es recortarlas".

Las palabras del sindicalista llegan tras las críticas del PP por el acuerdo entre el Gobierno y los sindicatos para reformar las pensiones. "Como no se atreven a decirles a los pensionistas que van a recortar las pensiones, hablan de que es un parche, pero no es ningún parche. En la historia de España no ha habido ningún plan tan serio del sistema de pensiones".

Para Álvarez, se trata de "uno de los pilares fundamentales del Estado de Bienestar del país y eso no se puede despachar diciendo que es un parche, porque si alguna cosa no es, es un parche". Ha expresado que se puede estar a favor o en contra, "se puede querer que el sistema vaya a un proceso de privatización y que el sistema público sea un sistema de mínimos". "Nosotros estamos en contra, pero no se puede decir que es un parche porque es un acuerdo que se ha trabajo durante muchos meses y que la Unión Europea lo ha mirado de arriba abajo".

El secretario general del sindicato también ha mostrado su sorpresa por la actitud "radical y extemporánea" de la patronal, ya que el acuerdo "prevé que los costes vayan subiendo de manera paulatina de aquí al año 50".

Pepe Álvarez, secretario general de UGT. Foto: Óscar Huertas.

"Es plenamente asumible por las empresas que van a tener previsión para poder ir incorporándolo a los costes y que deja los costes salariales y sociales en España muy por debajo de los costes de los países de la Unión Europea y Portugal".

Por ello, ha incidido en que es un acuerdo "muy positivo" que va a ayudar a conseguir que el sistema de pensiones esté estable "y que no tengamos que generar incertidumbre a los pensionistas". "No plantea ningún recorte, sino el aumento de ingresos para la Seguridad Social. Este es el cambio fundamental, prevemos que la Seguridad Social recaude lo suficiente de aquí al año 2025 para poder continuar pagando las pensiones".

Por último, Álvarez ha afirmado que la previsión es que de 2024 a 2027 se lleguen al entorno del SMI con la equiparación de las pensiones mínimas, a través de una "fórmula bastante compleja".

Durante el acto, ha insistido en que "no hay ninguna justificación para que la patronal no haya estado hoy en este acuerdo", deseando que "tenga amplia mayoría parlamentaria". Por ello, ha aprovechado la presencia de sindicalistas de todo el país para pedirles que sean "plenamente conscientes" de que el acuerdo es "un paso histórico como no se había dado nunca, estudiado milimétricamente".

Para terminar, ha expresado que este "magnífico aniversario" se suma a los 105 años que cumple la organización a nivel nacional, lo que suman 135 años de historia de "lucha y conquista". "Cada derecho que existe en el país, cada piedra en el Estado de Bienestar, hay un 'ugetista' detrás trabajando para construirlo".

García-Page valora que han "hecho región"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha felicitado a UGT por "haber hecho región", formando parte de la arquitectura institucional de un país, pese a ser conscientes de que representan a gente que no está de acuerdo con la lucha sindical.

"Hay gente que piensa que el diálogo o la negociación son como una debilidad. Eso es infantil, insultar lo sabemos hacer todos, para lo que se necesita fuerza, ideas y coherencia es para defenderlas. La expresión de la fuerza está en poder pactar, lo otro es fácil, el 'no' a todo es lo fácil".

El líder regional ha hecho gala de haber firmado 25 acuerdos son sindicatos y empresarios, reconociendo que es importante "llegar juntos a la meta".

Por último, ha extendido su felicitación a UGT nacional, por haber llegado a un acuerdo en la reforma del sistema de pensiones, valorando que este persiga el propósito de que "unas generaciones se hagan cargo de otras, porque mantener muchas pensiones es costoso, pero no es un problema y merece la pena".

Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha. Foto: Óscar Huertas.

Galardonados

Monforte, Álvarez y García-Page han sido los encargados de entregar los galardones de esta efeméride a las tres personas reconocidas: Almudena Fontecha, Maribel Loranca y Julián García 'Julín'.

Fontecha fue la primera secretaria general en la comunidad y después pasó a ocupar puestos a nivel federal. En su discurso, ha hecho gala de la "cultura manchega", presumiendo de que con los años ha sabido diferenciar "si una borrica es buena o no". "No hay sociedad que avance con un pasaporte para el futuro sin unos sindicatos fuertes, que tienen capacidad de mirar con periscopio y con microscopio y representan el arte de hacer posible servir a los demás".

De su lado, Maribel Loranca, que fue la primera secretaria general de la federación de Educación, ha echado la vista atrás para recordar cómo en los años 80 fue a la pequeña sede de UGT para intentar resolver un problema laboral. "Desde ese día, por una decisión azarosa o de destino, mi vida no la concibo sin la pertenencia a UGT".

Por último, se ha hecho un reconocimiento especial para 'Julín', el afiliado número 2 de UGT Castilla-La Mancha, que fue el encargado de constituir UGT en Toledo. Tras la ovación de todo el público del Rojas, ha dedicado el premio a su mujer por su apoyo en las largas luchas sindicales.

"Los principios fundacionales de UGT eran los de ser buen padre, buen hijo y buen marido, una última cualidad que hace mucha falta en el contexto actual".

Acto de conmemoración del 30 aniversario de UGT Castilla-La Mancha. Foto: Óscar Huertas.

El cómico Agustín Durán ha puesto la nota de humor en el acto y el grupo 'Manchelos' ha sido el encargado de cerrarlo, terminando con la canción de 'La Internacional'.

