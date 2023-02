Castilla-La Mancha trabaja para reducir los efectos en Sanidad del conflicto de la limpieza

El consejero de Sanidad, Jesús Fernández, ha señalado que desde el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) se está intentando minimizar "lo máximo posible" los efectos en la atención sanitaria de las protestas de las trabajadoras de limpieza.

A preguntas de los medios antes de participar en Toledo en la jornada inaugural de Alta Dirección en Salud de San Telmo, ha deseado que este conflicto laboral termine en acuerdo "pronto".

No obstante, no ha querido ser más prolijo en cómo está la negociación entre patronal y trabajadoras, ya que no es un asunto que se esté negociando directamente desde la Consejería de Sanidad. "Sería muy atrevido por mi parte", ha afirmado.

Centro de salud de Quintanar

Sobre la protesta que este jueves se ha producido en el centro de salud de Quintanar de la Orden (Toledo) tras la renuncia de uno de sus médicos por una alta carga asistencial, ha calificado esta como una reivindicación adecuada, que se atenderá y dialogará con el afectado. "Son casos puntuales que nos preocupan, lo atenderemos oportunamente".

No obstante, ha señalado que en Castilla-La Mancha se está por debajo de las 2.000 tarjetas sanitarias en Atención Primaria -con una media de 1.400- y ha destacado que se sigue trabajando en este ámbito para que descienda el número de pacientes por profesional sanitario.

Sigue los temas que te interesan