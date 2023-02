El PP de Castilla-La Mancha acusa al PSOE de utilizar las instituciones para "hacer partidismo"

El Partido Popular de Castilla-La Mancha ha lamentado el "sectarismo del PSOE castellano-manchego", acusándolo de utilizar las instituciones y sus plataformas para "hacer partidismo". "Han utilizado los recursos públicos que pagamos todos los castellano-manchegos para atacar al PP".

Así lo ha expresado el grupo popular a través de un "comunicado oficial" en el que denuncian la utilización de las redes sociales de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural para contestar al PP ante un "grave" asunto como es la epidemia de viruela ovina en la región.

En concreto, los populares se quejan de una publicación en el Twitter oficial de la Consejería, contestando a las declaraciones de Paco Núñez en las que arremetía contra la "nefasta" gestión de la viruela ovina en Castilla-La Mancha y exigía la comparecencia "urgente y extraordinaria" del consejero Francisco Martínez Arroyo. En la respuesta, han afirmado que "lamentan que el PP haya decidido politizar un asunto de sanidad animal".

Desde @AgriculturaClm lamentamos que el PP haya decidido politizar un asunto de sanidad animal en el que trabajamos de la mano con los ganaderos para salir cuanto antes. Queremos que sigan exportando al mundo alimentos de calidad que llevan el nombre de Castilla-La Mancha. pic.twitter.com/VlHqrpMp8i — Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural (@AgriculturaClm) February 14, 2023

"Rectificación inmediata"

"Desde el PP de Castilla-La Mancha consideramos que las instituciones deben estar al servicio de los vecinos de la región y no al servicio de un partido político como el PSOE. Exigimos una rectificación inmediata". Asimismo, han querido aclarar que no es una cuestión política, sino que se trata de "defender y apoyar a nuestros ganaderos a los que el PSOE de Page no ha dejado de maltratar.

"Somos conscientes de que el PSOE de Page confunde las instituciones con el partido y piensa más en votos que en gestionar los problemas y retos de la región. Utilizar las redes sociales de una Consejería tan importante como la de Agricultura para realizar partidismo es una línea que nunca debería cruzarse. Bien podría haber utilizado las redes el consejero de Agricultura para aclarar qué día va a comparecer en las Cortes para dar información de la gestión de la crisis de la viruela ovina".

Por todo ello, han insistido en que el consejero debe pedir disculpas, rectificar y "utilizar los canales que están a su disposición y no son de una institución pública". "Pedimos que, en lugar de preocuparse por lanzar mensajes partidistas, se preocupen por realizar su trabajo de manera correcta".

