García-Page vuelve a pedir unidad en la defensa del agua: "Debería haber más apoyo"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha vuelto a insistir este viernes en la unidad de toda la región en la defensa del agua. "En esta tierra yo echo de menos muchas veces el apoyo cerrado que debe haber para defender algo que a nosotros no nos da igual que se gaste aquí o allí”, ha dicho.

El líder autonómico ha indicado que “el agua es de todos y el Segura no es un río levantino, ya que empieza muy cerca de esta zona”, por lo que "estamos haciendo un acto de justicia".

Así se ha expresado García-Page tras la inauguración de la modernización de los regadíos sociales en Agramón/Hellín (Albacete) junto al consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo.

Respecto a estos regadíos, el presidente ha indicado que “hoy no estamos celebrando ningún regalo” y ha apostillado que él también es “el presidente de la comunidad autónoma que defiende al río Segura, a veces de sus propios gestores”.

En este sentido, se ha mostrado muy agradecido a todos aquellos que han hecho posible con “tesón, esfuerzo y perseverancia” que hoy se pueda inaugurar este regadío. “El agua es previo a todo lo demás. Presumimos de vino, pero sin agua no hay vino, presumimos de buen queso, y sin agua no hay queso”, ha destacado.

"Mi responsabilidad es defender lo que pasa aquí"

Durante el acto, García-Page ha señalado que “la economía del Levante hay que protegerla y soy tan español en esto como presidente de Castilla-La Mancha”, apuntando que “lo nuestro no es lo contrario de lo que le interesa a España y mi responsabilidad es defender lo que pasa aquí y haciendo cada uno lo que le toca, no lo que no le toca, entre todos hacemos más grande este país”.

El jefe del Ejecutivo castellano-manchego se ha mostrado convencido de que en materia de agua se está dando la vuelta a muchas cosas que la gente entendía que no podían ser de otra manera y en el futuro “serán de otro modo”, ha puntualizado.

