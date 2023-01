Mensaje de García-Page al Levante: "Si tuviera la opción, intentaría aprovechar la desalación"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha asegurado que "no va a discutir nunca que el Levante necesita mucha agua", por lo que si su Ejecutivo tuviera la opción de la desalación "intentaría aprovechar ese recurso lo máximo posible". Según Europa Press, así lo ha expresado en la inauguración de la Depuradora de Aguas Residuales en la localidad toledana de Casarrubios del Monte, tras el malestar mostrado por los regantes y presidentes de Murcia y Andalucía después de la aprobación del Plan de Tajo.

"Es comprensible. Cuando llevamos muchos años hablando de guerra. Esto no es Ucrania ni nada parecido. No es una guerra propiamente, es una forma de entender la gestión del agua. Son muchos años sabiendo que Castilla-La Mancha, una parte sustancial de la España seca, no puede ser la solución a otra parte de la España seca".

Por ello, el presidente ha afirmado que "nunca" va a discutir que el "Levante necesita agua, y mucho menos después de 40 años desarrollando nuevos regadíos, inversiones y proyectos". Pero ha reconocido que "la realidad es que esa agua la necesitamos todos, también en mi tierra".

"Yo hago lo que juré en su momento, defender los intereses de mi tierra. No es que vayan en la misma dirección del país, sino también en la misma dirección del cambio climático, de cómo evoluciona el planeta. Si Castilla-La Mancha tuviera salida al mar y la posibilidad de desalar, intentaría aprovechar ese recurso lo más posible. Se puede discutir precios, tecnología, pero la realidad es que hay que usar todos los recursos posibles".

[Castilla-La Mancha celebra el fin de la "humillación histórica al Tajo"]

Batalla política del PSOE

Por su parte, el secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha, Sergio Gutiérrez, también ha valorado la aprobación del plan de cuenca del Tajo, reivindicando que ha sido una batalla que ha ganado toda la sociedad castellano-manchega, si bien la batalla política solo la ha dado "el PSOE y el gobierno socialista de Castilla-La Mancha".

Así lo ha expresado en una entrevista con la agencia de noticias EFE, destacando que es una "decisión histórica, ya que por primera vez en 50 años se recortarán las aportaciones del Tajo al Segura".

"No es baladí, por ejemplo, que por primera vez se haya tomado la decisión de aumentar los caudales ecológicos, de recortar el trasvase, de mejorar también las cuencas del Júcar, del Segura, del Guadiana, de recuperar el plan del Alto Guadiana para arreglar el problema de los pozos ilegales y aumentar también la capacidad de regadío".

[El nuevo plan hidrológico decepciona a la Cátedra del Tajo: "No cambiará la situación"]

Asimismo, también ha apuntado a las inversiones que conllevan los nuevos planes de cuenca para apostar por la desalación y la mejor depuración de las aguas.

"Ha habido una batalla tremenda en torno al agua del Tajo, entre quienes han defendido el agua y los intereses de Castilla-La Mancha y los que querían boicotearlos". Por ello, ha denunciado que el PP de Castilla-La Mancha se ha situado entre "los que querían que esto saliera mal".

"Siempre que hemos dado una batalla, siempre que hemos tenido que abrir un nuevo episodio en la defensa del interés regional, ha habido un denominador común: el Partido Socialista defendiendo esta tierra y el Partido Popular poniendo palos en las ruedas".

Por último, ha afirmado que "el único riesgo de que el día histórico" de este martes se convierta "en anécdota" es que el PP y Vox gobiernen en Castilla-La Mancha, pues ha señalado que "los dos han dicho desde Castilla-La Mancha que están a favor del trasvase y que hay que ser solidarios con el Levante, olvidándose de ser solidarios con los regantes, con los agricultores y con los ciudadanos ribereños".

Sigue los temas que te interesan