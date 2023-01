Núñez deja caer que Isabel Rodríguez y Blanca Fernández "juegan" a mover la silla a García-Page

Estamos en tiempos preelectorales y cualquier declaración o movimiento político hay que interpretarlo siempre en esta clave. Pero lo cierto es que el presidente del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha aprovechado este lunes un acto con periodistas en Ciudad Real para lanzar una opción que nadie contempla pero con la que ha querido especular: la hipótesis de que el presidente de la Junta, el socialista Emiliano García-Page, no vaya a ser el candidato a la reelección y en su lugar lo sea la consejera portavoz del Gobierno regional, Blanca Fernández, a la que no ha citado expresamente pero a la que se refería de forma obvia. O incluso otros nombres que, según ha sugerido Núñez, están en cartera, sugiriendo el nombre de la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, aunque igualmente sin citarla.

La "percha" que ha utilizado el líder regional del PP para lanzar esta posibilidad es la no confirmación oficial por parte de Page de su candidatura, algo que efectivamente todavía no ha hecho el presidente de la Junta pero que forma parte de su estrategia de anunciarlo cuando considere oportuno. Núñez, ha retado a Page a confirmarlo ya, al tiempo que ha sugerido, sin citarla, que su portavoz del Gobierno, Blanca Fernández, "está jugando sus cartas para que no lo sea", igual que Rodríguez.

Durante un encuentro informativo en el Hotel Guadiana de Ciudad Real, Paco Núñez ha dicho que esta época de la legislatura es momento de "rendición de cuentas" y por ello, espera que Emiliano García-Page "confirme su candidatura a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha", y lo haga más pronto que tarde.

Blanca Fernández, consejera portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha

"Espero que lo confirme pronto. No sé si alguna paisana de esta provincia está jugando sus cartas para que no lo sea. Pero a día de hoy no ha confirmado, y eso da que pensar", ha dicho en alusión velada a la portavoz del Gobierno regional.

En todo caso, Núñez quiere que García-Page "rinda cuentas" por su gestión sanitaria o económica, del mismo modo que debería hablar de las políticas a nivel nacional ejercidas por Pedro Sánchez, que, según ha dicho, han sido siempre refrendadas por los socialistas de Castilla-La Mancha, en alusión a los votos favorables de los diputados del PSOE en el Congreso a las cuestiones más polémicas del Gobierno, como las reformas de la sedición y la malversación y la ley del "sólo sí es sí".

Varios "juegos de sillas"

Ya en el turno de preguntas de los periodistas, y sobre si se refería a Fernández o Rodríguez, ha confirmado que hay "varios juegos de sillas" para mover la de García-Page.

"Tienen varios juegos de sillas, pero que lo explique el PSOE, que es quien sabe qué movimientos está habiendo con mucha intensidad y que están aflorando de manera descarada. No es bueno ni me alegro", ha dicho.

Así, ha abundado en que "las interesadas, que son varias", lo que quieren es "afrontar la Portavocía del PSOE en la oposición", toda vez que da por hecho que el PP será quien gobierne en Castilla-La Mancha. "Parece que hay mujeres intentando ser jefas de la oposición, pero en el PP estamos trabajando".

