Alba, la niña del PP que se ha pedido un Paco Núñez: "Emiliano trata mal a mis papás y amigos"

Nuevas Generaciones, la organización política juvenil del Partido Popular, ha aprovechado la celebración de la festividad de los Reyes Magos para lanzar en Castilla-La Mancha una llamativa campaña en la que, a través de la voz de una niña llamada Alba, cargan contra el presidente de la Junta de Comunidades, Emiliano García-Page, y ponen en valor al líder de los 'populares' castellano-manchegos, Paco Núñez.

Con un vídeo de 35 segundos de duración publicado en las redes sociales, la voz en off de la pequeña Alba -cuyo rostro no aparece en ningún momento- lee la supuesta misiva que ha enviado a Melchor, Gaspar y Baltasar. "Queridos Reyes Magos, os he escrito esta carta porque dicen que hacéis magia y regalos. Me he portado muy bien este año, pero hay un hombre llamado Emiliano que trata muy mal a mis papás y amigos", comienza diciendo la niña en referencia al jefe del Ejecutivo castellano-manchego.

"El papá médico de mi amigo Hugo dice que Emiliano le insultó durante la pandemia. Y mi profe se puso malita y Emiliano le llamó vaga. También te pido que le des a la gente el agua que Emiliano les quiere quitar", prosigue la protagonista de la campaña de Nuevas Generaciones Castilla-La Mancha, muy bien informada sobre polémicas candentes en la política regional y nacional como la gestión de los recursos hídricos.

Por último, Alba tiene una petición muy particular para Sus Majestades de Oriente: "Mis papás hablan mucho de un señor llamado Paco Núñez. Dicen que es bueno y ayuda a los demás. ¿Puedes traernos un Paco Núñez?".

Junto al vídeo, en el que solo se muestran las manos de una niña escribiendo una carta, Nuevas Generaciones de Castilla-La Mancha ha publicado el siguiente texto: "Este año, hasta los niños de la región sueñan con García-Page fuera de la Junta de Comunidades. Hagámoslo realidad en mayo".

Las elecciones autonómicas están poco más de cuatro meses y los partidos políticos comienzan a sacar la artillería pesada sin esperar siquiera a que concluya la Navidad.

