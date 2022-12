El primer Consejo de Gobierno de 2023 aprobará la Ley de Infancia de Castilla-La Mancha

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha adelantado que el primer Consejo de Gobierno del 2023 aprobará el Proyecto de Ley de Infancia, para reforzar y actualizar los mecanismos de ayuda y colaboración a la infancia y, por consiguiente, a la familia.

Según Europa Press, el presidente ha hecho el anuncio durante la inauguración del Centro de Día de Quintanar de la Orden (Toledo), donde ha expresado que "el propósito que merece la pena y que se marca para el año que viene es que los niños que nazcan hoy tengan un trabajo mucho más digno, una buena sanidad, educación, alimentación y que puedan practicar deporte, elevando su esperanza y calidad de vida".

"Que nadie meta miedo"

"Hay que tener un propósito que es remover todos los obstáculos para vivir más, porque si se vive más es porque se vive mejor. Que nadie meta miedo con las pensiones porque están más que garantizadas".

"Estamos muchos para garantizarlas y si no es por los chavales jóvenes será por otras formas o por impuestos. Se acaban de actualizar como nunca, muy por encima de lo que suben los sueldos en las empresas privadas o en la propia administración. Me parece bien. Está más que ganado y currado, incluida la gente que no ha tenido condiciones dignas de trabajo o no ha podido cotizar. España hoy es un país que da ejemplo en ese sentido".

