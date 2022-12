Sergio Gutiérrez responde a Núñez: "Escondes la cabeza en lo político y en la defensa regional"

La dura carta que escribió Paco Núñez a Emiliano García-Page este jueves, justo después de que los diputados nacionales del PSOE de Castilla-La Mancha votasen en el Congreso a favor de derogar el delito de sedición y reformar el de malversación en connivencia con los independentistas catalanes, ya tiene respuesta. Sin embargo, no ha sido el presidente de la Junta de Comunidades quien ha dado la réplica al líder de la oposición, sino que el encargado de hacerlo ha sido Sergio Gutiérrez, secretario de Organización del PSOE castellano-manchego y, precisamente, uno de los parlamentarios que mantuvieron la disciplina de voto socialista en el Hemiciclo.

Tal y como ha informado este periódico, en la misiva el presidente regional del PP acusaba a García-Page de haber "fallado y engañado a todos otra vez" por no exigir a los diputados del PSOE de Castilla-La Mancha en el Congreso que votasen en contra de lo ordenado por el Grupo Parlamentario Socialista, pese a que el pasado martes había criticado con extrema dureza la postura defendida por Pedro Sánchez y se había posicionado en contra de pactar la reformar el Código Penal con ERC.

Gutiérrez, en su carta de respuesta a Paco Núñez, afirma que exigir a García-Page "injerir en las decisiones de las Cortes Generales" es un argumento "tremendamente peligroso". "Ustedes siempre defendieron que en el Congreso se debían respetar las posiciones nacionales de los partidos como un instrumento para dar estabilidad a España. Sin esas reglas de las mayorías (que son las que han dado estabilidad y progreso al país en estos 40 años), si los diputados no hubieran respetado las mayorías establecidas dentro de los grupos parlamentarios, hoy no tendríamos ni la Constitución que tenemos, ni mucho menos Rajoy habría obtenido la investidura por abstención", explica el número dos de García-Page en el PSOE de Castilla-La Mancha.

Respetar las reglas aunque no gusten

En la misma línea, Gutiérrez le escribe a Núñez: "En la vida, ya sé que usted no lo entiende ni lo practica, hay que respetar las reglas de juego cuando te gustan más y cuando te gustan menos". "Por eso no renuevan los órganos constitucionales cuando están en la oposición, porque ustedes no respetan las reglas de juego cuando la ejercen", añade en relación al bloqueo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CPGJ).

Además, Sergio Gutíerrez recuerda al líder de la oposición que el PP regional que "nunca, ni para defender a Castilla-La Mancha, han dado órdenes a sus diputados en Madrid (llegando incluso a firmar las enmiendas que nos atacaban como Región)". "¿Ahora defienden un modelo democrático en que, en el Congreso, los diputados de Madrid deben obedecer a Ayuso, los de Andalucía a Moreno y no a las mayorías que consiga legítimamente Feijoo?", se pregunta el dirigente socialista, insistiendo en que Paco Núñez "nunca ha dado órdenes distintas en Madrid, pero ha aceptado sin rechistar todas las que desde Génova le daban a usted".

Por otra parte, el secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha critica lo que califica como "triquiñuelas políticas" de Paco Núñez "ante un Page que le arrolla, como representante político, en coherencia, fuerza y coraje".

"Usted, que ha sido incapaz de defender el agua, la financiación o criticar el cementerio nuclear en Cuenca ante ninguno de los jefes de Génova por miedo a hablar… ¿Qué credibilidad tiene para dar lecciones de coherencia al presidente de Castilla-La Mancha? ¿Cuando has tenido el mínimo gesto de valentía y coraje político? Es el primero de la fila defendiendo al que está, pero el primero que esconde la cabeza en lo político y en la defensa regional al mínimo cambio", asegura.

A continuación ofrecemos íntegramente la carta remitida por Sergio Gutiérrez a Paco Núñez:

