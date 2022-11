Castilla-La Mancha introducirá la perspectiva de género en su futura Estrategia de Discapacidad

La consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno regional, Blanca Fernández, ha adelantado que “la nueva Estrategia de Discapacidad de Castilla-La Mancha, anunciada por el presidente García-Page en el Debate sobre el Estado de la Región, introducirá la perspectiva de género para que haya un apartado concreto de cómo sensibilizamos, prevenimos y protegemos a las víctimas de la violencia machista que tienen discapacidad o que la tienen como consecuencia de esa violencia”.

Según informa la Junta en nota de prensa, la también portavoz del Gobierno regional ha confirmado la constitución de un grupo de trabajo formado por expertas del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI). “Estamos a disposición del CERMI y del resto de entidades para mejorar nuestras políticas en la medida de lo posible”.

Así lo ha expresado en la inauguración del V Foro Social Mujeres y Niñas con Discapacidad que se celebra del 24 al 26 de noviembre en la ciudad de Albacete bajo el eslogan '¡No estás sola!'. En el acto, han participado otras autoridades como el patrono de CERMI Mujeres y expresidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero; el alcalde de la capital, Emilio Sáez; el presidente de la Diputación, Santi Cabañero; la presidenta de CERMI Castilla-La Mancha, Cristina Gómez Palomo; la vicepresidenta ejecutiva de la Fundación CERMI Mujeres, Ana Peláez.

“Estas jornadas son una auténtica referencia a nivel nacional y que posicionan a Castilla-La Mancha en el mapa en aquello que tanto nos interesa estar posicionados y posicionadas, que es en la defensa de la justicia, la lucha por la igualdad y la protección de los derechos de las personas con discapacidad, en este caso concreto en las mujeres con discapacidad”.

“Ya es hora de visibilizar situaciones reales, porque a mayor vulnerabilidad, mayor riesgo de sufrir violencia de género, además de que las mujeres con discapacidad sufren mayor discriminación, tienen empleos más precarios y, lamentablemente, ocupan un rol social secundario”.

Fernández ha afirmado que “cualquier dato que analicemos, las mujeres con discapacidad siempre salen más perjudicadas con una doble discriminación con respecto a la población en general como a los hombres con discapacidad”.

Por ello, ha recordado que el Gobierno que preside Emiliano García-Page ha destinado 700.000 euros a lo largo de esta legislatura a la línea de ayudas para la prevención de la discriminación múltiple que sufren las mujeres, lo que ha permitido realizar 46 proyectos. Asimismo, ha tenido palabras de agradecimiento para CERMI, por la organización del foro, que cuenta con el respaldo de la Junta.

Cabañero y la triple discriminación

Por su parte, el presidente de la Diputación de Albacete, Santiago Cabañero, ha destacado la política para, de la mano de la sociedad articulada, “trabajar contra la triple discriminación que sufren muchas mujeres y niñas con discapacidad en el medio rural”.

“Frente al negacionismo, al ataque y al uso irresponsable de la falsedad en materia de Igualdad no caben sino más igualdad, más derechos y más política”. Por último, ha puesto el foco en “la España Eural que, lejos de lo que se diga, no está vaciada, sino llena de oportunidades, y a la que tenemos que llevar cada vez más derechos: por supuesto, también para las mujeres y las niñas y, muy especialmente, para las que tienen discapacidad y, en los pueblos, muchas veces, ven multiplicada por tres esa discriminación que sufren y de la que no podemos seguir siendo cómplices”.

Llamada por la inclusión y la igualdad

De su lado, el alcalde de Albacete, Emilio Sáez, ha felicitado al Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) en Castilla-la Mancha y a la Fundación Cermi Mujeres por la celebración del foro.

“Es una llamada de atención por la inclusión y la igualdad de oportunidades para la sociedad, pero en especial, para las administraciones públicas, desde el Estado al ayuntamiento del municipio más pequeño, e incluso diría que más que una llamada de atención debe ser entendido como una obligación para los responsables políticos”.

“Las mujeres y las niñas con discapacidad experimentan una discriminación por partida doble, lo que hace que estén más expuestas a la violencia por motivos de género, los abusos sexuales, el abandono, los malos tratos y la explotación”.

