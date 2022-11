Nombran a José Bono presidente de honor de la Denominación de Origen Queso Manchego

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Queso Manchego ha nombrado al ex presidente de Castilla-La Mancha, ex ministro de Defensa del Gobierno de España y ex presidente del Congreso de los Diputados, José Bono, como su presidente de honor.

Ha sido en una gala celebrada en el Palacio de Congresos de Albacete, donde el Consejo Regulador ha conmemorado el 40 aniversario de su constitución, a través de un “emotivo” acto en el que se han reconocido y homenajeado a todas aquellas personalidades e instituciones que han contribuido al desarrollo y consolidación de una de las figuras de calidad más representativas de Castilla-La Mancha.

La gala, que ha contado con más de 400 invitados, ha sido clausurada por el vicepresidente del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, que ha arropado y ha mostrado su apoyo al sector quesero.

Queso de raíces milenarias

Según informan en nota de prensa, el presidente de la DOP Queso Manchego, Antonio Martínez, ha destacado el esfuerzo de ganaderos y queseros durante décadas, expresando que “el Queso Manchego es un queso de raíces milenarias, siendo cierto que hace 40 años se reglamentó y se legisló para que no hubiera confusión ni nadie pudiera apropiarse de lo que nos pertenecía, que era un queso elaborado exclusivamente con leche de oveja de raza manchega, en la comarca natural de La Mancha y con la corteza con un diseño de pleita”.

También, ha defendido que “se trabajó para que nadie pudiera arrebatarnos lo que por derecho nos pertenecía por siglos”. Y es que fue en el BOE del 8 de julio de 1982, en forma de Orden, cuando se reconoció con carácter provisional la Denominación de Origen Queso Manchego.

Gala llena de reconocimientos

Además del nombramiento de José Bono, se ha recocido a AGRAMA, la Asociación Nacional de Criadores de ganado ovino selecto de raza manchega, la UCLM, el Centro de Investigación Ganadera CERSYRA-IRIAF o el Museo del Queso Manchego de Toledo.

Asimismo, se ha puesto en valor el trabajo de “grandes castellano-manchegos” que han sabido llevar el nombre de esta tierra por bandera. Bajo el nombre de ‘Grandes Manchegos’ se ha reconocido a Jorge Jaramillo, Adolfo Muñoz, Fernando López Carrasco, María de los Ángeles Rozalén y María de los Ángeles García.

