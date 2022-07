El PP denuncia la "mala gestión" del sistema sanitario en Castilla-La Mancha

La coordinadora general del PP de Castilla-La Mancha, Ana Guarinos, ha denunciado la mala situación que atraviesa "todo el sistema sanitario" en la comunidad autónoma, que ha atribuido a la mala gestión del Gobierno regional. Además, ha criticado al PSOE por no postularse a favor de dedicar una calle de homenaje al edil 'popular' Miguel Ángel Blanco, asesinado por ETA.



En atención a los medios de comunicación a la entrada del nuevo Hospital Universitario de Toledo, Guarinos ha opinado que "vivimos un momento de saturación y la Atención Primaria está absolutamente desbordada, falta personal", como también concurre en el Servicio de Urgencias y Emergencias del hospital toledano.



"No tiene sentido cuando está recientemente inaugurado y es uno de los mejores, y mayores, hospitales no solo de España, sino de Europa", ha expuesto Guarinos, quien ante esta doble situación ha opinado que "la Atención Hospitalaria" sufre las consecuencias de esa saturación.



Y se agrava más, ha ampliado, "con las 111 camas cerradas", según denuncia del sindicato de Enfermería, cuando "el coronavirus empeora por momentos" al haber cada día más positivos por covid-19 e ingresados en las unidades de Cuidados Intensivos (UCI). "Entre 50-60 personas están pendientes de que se les asigne una cama porque no hay personal suficiente y se cierran camas", ha expuesto.



En esa "mala gestión" sanitaria y "pésimos gestores", Guarinos ha ampliado "la reducción a la mitad" del número de oftalmólogos en el Hospital 'Nuestra Señora del Prado', de Talavera de la Reina, según ha denunciado el Sindicato Médico (CESM).



"Los oftalmólogos han pedido en numerosas ocasiones tener guardias físicas o presenciales, pero la Gerencia de Atención Integrada (GAI) de Talavera les ha obligado a guardias localizadas, que son cuando un médico tiene que acudir, esporádicamente, a ir a ver a un paciente, que no es lo más lógico", ha opinado.



A su juicio, "es otra consecuencia más de la mala gestión del Gobierno de García-Page", que ha ampliado las listas de espera: "A día de hoy la espera es mayor que en 2015 para intervenciones quirúrgicas, un total de 286 días, consultas externas y pruebas diagnósticas. Esta es la realidad de la sanidad de Castilla-La Mancha", ha completado.

Una calle en memoria de Miguel Ángel Blanco

En la misma comparecencia, Ana Guarinos se ha referido a la petición del PP para que los ayuntamientos dediquen una calle a Miguel Ángel Blanco y la actitud contraria del PSOE, que ha atribuido a "la influencia de sus socios de Gobierno", que también se ha dejado notar en el caso de Castilla-La Mancha.



"Ayer, el Ayuntamiento de Cuenca se abstuvo, no quiso votar a favor de dedicar a Miguel Ángel una calle y hoy, en el Ayuntamiento de Argamasilla (Ciudad Real), el PSOE ha votado en contra", ha expuesto contrariada la dirigente 'popular' que lo ha achacado "a los pactos con Bildu" y que "sea quien decida no solo la política de España, sino algo tan sagrado como la Democracia española".



"No es normal que García-Page permita que el PSOE vote en contra o no a favor de dedicar un calle a un concejal asesinado", ha abundado Guarinos, en una posición que ha tachado de "toda una vergüenza" y una "deshonra" para la comunidad autónoma.

Sigue los temas que te interesan