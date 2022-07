El juez archiva el caso de la "niñera" castellano-manchega de Irene Montero y Pablo Iglesias

El juez de instrucción Juan José Escalonilla ha archivado la causa donde se investigaba si trabajadores de Podemos cuidaron de los hijos de la ministra de Igualdad, Irene Montero, y el ex vicepresidente segundo del Gobierno Pablo Iglesias porque "no consta" que nadie de la formación morada, al margen de sus padres, se encargara de velar por esos niños.

"No solo no consta acreditado" que la exdiputada castellano-manchega de Podemos Teresa Arévalo o Gara Santana "se encargasen del cuidado de los hijos de Irene Montero y Pablo Iglesias, sino que incluso no consta acreditado que persona alguna, ajena a los propios padres, se haya encargado de su cuidado durante el tiempo que desempeñaban funciones remuneradas por el partido político Podemos o remuneradas por el erario público", dice Escalonilla en un auto, al que ha tenido acceso Europa Press.

"Por ello, no acreditado el hecho objeto de investigación, procede acordar el sobreseimiento libre de la presente causa", concluye el titular del Juzgado de Instrucción Número 42 de Madrid.

Cacería infame

La cúpula de Podemos ha destacado que el archivo del supuesto caso 'niñera' confirma que la causa se sustentaba en "bazofia falsa" y se enmarcaba en una persecución y "cacería infame" contra la formación, por lo que se preguntan cómo se reparará ahora el dañó generado.

Así lo han trasladado en redes tras conocer que el juez Juan José Escalonilla ha archivado la causa donde se investigaba si la dirigente del partido Teresa Arévalo o la extrabajadora de la formación Gara Santana habían hecho de cuidadoras de los hijos de la ministra de Igualdad, Irene Montero, y el ex vicepresidente Pablo Iglesias.

La propia Montero ha destacado en Twitter que el margistrado ha archivado el "falso caso niñera". "¿Cómo se repara el daño causado por esta mentira y esta persecución a mis compañeras Tere Arévalo y Gara Santana, a nuestras familias y amistades, a Podemos? Seguimos, juntas y firmes para cambiar nuestro país", ha proclamado.

A su vez, el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha subrayado que "no había pruebas" en este procedimiento judicial y solo "rumorología propagada por gentuza".

"No había caso y el juez Escalonilla lo sabía desde el principio. Pero mantuvo el ventilador de mierda durante muchos meses para alimentar tertulias y telediarios difamatorios", ha censurado. También espera que se pida perdón por la difusión masica de esa "repugnante cacería machista basada en bazofia falsa".

Se archiva hoy lo que era una persecución política y judicial desde el primer minuto.

"Me han destrozado la vida"

La propia Teresa Arévalo ha reaccionado en redes que se ha archivado lo que era "una persecución política y judicial desde el primer minuto", para añadir que ha tenido que aguantar dos años de proceso que le "han destrozado la vida".

"Soportar durante dos años que te llamen 'niñera' en toda la prensa", ha reprochado Arévalo para reivindicar que lleva "toda la vida militando" como dirigente de Podemos y que tiene la "mejor de las suertes" de trabajar "codo a codo" con la ministra de Igualdad.

Es más, ha denunciado que esta causa "era contra ella" (en referencia a Montero) y contra las que están a su lado para "desprestigiar los avances del feminismo".

El coportavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha incidido en que se trata de otro "caso más archivado" contra su formación y, al igual que Montero, se ha preguntado sobre quién repara "los bulos" y las "mentiras" difundidas. "La cacería contra Podemos es infame", ha sentenciado.

Su homólogo y diputado en el Congreso, Javier Sánchez Serna, también se ha manifestado en esa línea y ha enfatizado que "nunca hubo 'caso niñera'" y sí "basura difamando a Irene Montero y a otras compañeras solo por trabajar en el Ministerio de Igualdad".

