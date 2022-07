La increíble forma de ahorrar energía de Pedro Sánchez con la corbata

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha ofrecido este viernes el tradicional balance del curso político antes del parón de las vacaciones y de que arranque en septiembre la fase final de la legislatura, con un periodo electoral de un año y medio en el horizonte.

El cuarto informe Cumpliendo era presentado este viernes por Pedro Sánchez en el peor contexto general y particular. "Hemos conocido esta mañana un mal dato de inflación, del 10,8%", admitió. Y no lo dijo, pero las previsiones son a peor en lo que queda de año. Así que más que pasar balance de lo hecho, el presidente anunció -una vez más- nuevas medidas para paliar los efectos de la inflación. Y esta vez, incluso, para combatirla directamente.

Fueron tres los anuncios principales. El primero, "un paquete de medidas urgentes para la eficiencia y el ahorro energético". Son medidas que ya anticipó EL ESPAÑOL, trabajadas por la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, y que pretenden cumplir con "el acuerdo de esta semana en Bruselas"... ese acuerdo que supone una obligación de restricciones para nuestro país que puede alcanzar el 7% del consumo de gas.

Y ha sido con el asunto del ahorro energético cuando Pedro Sánchez ha anunciado su particular forma de contribuir a ello: "No llevo corbata. Podemos todos ahorrar desde el punto de vista energético y he pedido a los Ministros y funcionarios públicos que cuando no sea necesario, no la usen".

Por el momento, y en orden al ahorro en el consumo de energía, Sánchez ha dado libertad a los empleados públicos sobre el uso de la corbata, cosa seguramente agradecerán las decenas de miles de funcionarios de Castilla-La Mancha, aunque ya han sido varias las voces que han dudado de la eficacia de esta medida, por muy llamativa que sea.

