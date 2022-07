Brutal balance en CLM: 28 incendios en 3 días y 506 actuaciones de medios terrestres y aéreos

El territorio de Castilla-La Mancha ha registrado un total de 28 incendios forestales entre el jueves y el sábado, de ellos en torno a 12 de más de una hectárea, que han requerido 449 actuaciones de medios terrestres y 57 de medios aéreos.



Del total de incendios que se han declarado en estos tres días aún no se ha determinado cuántos se han quedado en conatos, ya que los informes y los partes están sin cerrar, aunque se estima que ha habido en torno a 12 de ellos que se han extendido por una superficie de más de una hectárea, han indicado a Efe fuentes del Gobierno regional.



En cuanto a la superficie total afectada, estas fuentes han indicado que oficialmente se han quemado 20 hectáreas, si bien han precisado que todavía hay muchos partes de incendios sin cerrar y no registrados, y que por lo tanto no computan.



No obstante, estas fuentes han indicado que los cálculos del plan de incendios forestales de Castilla-La Mancha (Infocam) apuntan que entre el jueves y el sábado se han quemado entre 1.800 a 2.000 hectáreas de superficie, aunque una buena parte (unas 1.600 hectáreas) corresponden al incendio que se inició el viernes en Villarrodrigo (Jaén) y que se extendió a Montiel (Ciudad Real).



Aún está por determinar cuánta de la superficie se ha quemado en cada territorio en este incendio, que quedó controlado la pasada medianoche, aunque se estima que un 60 por ciento es de Castilla-La Mancha y un 40 por ciento de Jaén.



A su vez, el incendio que se inició el jueves en Casas de Lázaro (Albacete) ha afectado a una superficie de unas 140 hectáreas de terreno, según las estimaciones, antes de que quedara controlado tras el trabajo de efectivos del Infocam y del plan contra incendios de Andalucía (Infoca).



Y en el incendio que comenzó el viernes en Matarrubia (Guadalajara), que aún no se ha dado por controlado, aunque está estabilizado, se han quemado unas 100 hectáreas, de acuerdo con las estimaciones que se han hecho.



Para controlar y extinguir los incendios y conatos de estos tres días se han contabilizado 57 actuaciones de los 29 medios aéreos que se han movilizado, mientras que ha habido 449 actuaciones de los medios terrestres de los que dispone el Infocam, incluyendo maquinaria pesada.



En cuanto a los efectivos desplegados, en estos tres días han actuado 1.402 entre bomberos forestales, agentes medioambientales y técnicos del Infocam, con la colaboración de medios y personal del Infoca y del Mitecord del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

