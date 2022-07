El 11 de julio de 2010 es una fecha que siempre va a quedar grabada en nuestra memoria, porque fue el día en el que Iniesta se convirtió en toda una leyenda del fútbol. Concretamente en el minuto 116 del partido, en medio de una prórroga contra Holanda, el futbolista castellano-manchego consiguió marcar el deseado gol, que convirtió a La Roja en la campeona del mundo, por primera vez en la historia. El mítico Waka Waka, el beso Iker-Sara o esas tardes en Sudáfrica al son de las vuvuzelas fueron momentos inolvidables, que a día de hoy continúan grabados a fuego en el corazón de cada uno de los aficionados.

Durante los últimos años, hemos estado acostumbrados a numerosas decepciones en mundiales o Eurocopas, sin embargo esa generación de futbolistas marcó un hito en la Selección Española. Bajo la dirección de Vicente del Bosque como entrenador, del 11 titular que jugó la selección, podemos destacar a Gerard Piqué (FC Barcelona), Iker Casillas, Carles Puyol, Joan Capdevilla, Sergio Ramos (Paris Saint Germain), Sergio Busquets (FC Barcelona), Xavi Hernández (Entrenador FC Barcelona), Andrés Iniesta, Xabi Alonso, Pedro Rodríguez (Chelsea) y David Villa. También, salieron como suplentes Fernado Torres, Cesc y Jesús Navas. Todos ellos fueron los jugadores de ese partido, que convirtió a La Roja en la Selección de Oro.

Según la FIFA, 909,6 millones de televidentes siguieron al menos durante un minuto la Final Mundialista, entre España y Holanda, y se podrían haber alcanzado los mil millones si se añaden las personas que vieron la final a través de Internet o en lugares públicos. La verdad, es que resulta sorprendente como todos nosotros recordamos con exactitud dónde y con quién estábamos viendo aquella final. Un recuerdo que tendremos siempre presente, como el que mira una fotografía con cariño y rememora todos los detalles de ese preciso momento.

Entrega de la Copa Final del Mundial 2010 Fuente: EFE

Waka Waka en la ceremonia de apertura del Mundial. Fuente: Europa Press

El verano de 2010 estuvo marcado, sin duda por el Waka Waka de Shakira. Allá dónde ibas sonaba por todo lo alto en cualquier discoteca, este maravilloso 'himno', con ese baile tan pegadizo y fácil de imitar.

El amor triunfó en el mundial

Las imágenes deportivas fueron el plato fuerte de las portadas de todos los periódicos. Sin embargo, no podemos olvidar que hay 'determinadas imágenes' que dieron un vuelco a la información mundialista. Con los años, todos recordamos que Iker Casillas besó en directo a su novia, la periodista y empresaria toledana Sara Carbonero. Todo esto, mientras ella retransmitía desde Sudáfrica la victoria de La Selección Española. Ese beso, ya forma parte como uno de los más memorables del Mundial 2010. Un momento que puso el broche de oro a esa intensa final en Sudáfrica.

Y es que nadie se esperaba que, tras un arranque de emotividad descontrolado, el portero de la Selección Española se lanzaría a los brazos de Sara para arrebatarle un beso. Una manera de lo más original y a la vez sencilla, que hicieron de ese beso un momento único. “Madre mía. Bueno, pues luego seguimos”, así reaccionó Sara, aún atónita después de lo que acababa de vivir.

Con este gesto tan emotivo, la pareja gritó a los cuatro vientos su noviazgo, algo que ya muchos medios venían adelantando, pues los rumores iban bien encaminados. Se conocieron en 2009, cuando ella cubría la Copa de Federaciones y él jugaba junto a la Selección Española de Fútbol. Al principio, ella cubría la información del Real Madrid, y por aquel entonces Casillas jugaba en el equipo, entonces a partir de ahí fue cuando se inició la relación. Comenzaron a hablar de seguido a través de las redes sociales, y sin esperarlo, al tiempo empezaron a compartir la vida juntos.

Beso entre Iker Casillas y Sara Carbonero, en pleno directo

Iker y Sara no fueron los únicos que sintieron mariposas en el estómago durante la Final de la Copa Mundial. Parece que en el verano de 2010 se formó de lo más inesparado otra relación: la de Piqué y Shakira.

En la época estival, Shakira lanzó el Waka Waka (Esto es África), la exitosa canción que pusó el mundo patas arribas, y que algunos la recuerdan como 'el hit del verano de 2010'. El tema que combina ritmos afro-colombianos se convirtió en el himno del Mundial.

Meses antes de poner rumbo a Sudáfrica, Shakira comenzó a grabar el vídeo del Waka Waka en el que salía Piqué y otros famosos futbolistas. Sin embargo, ahí no se vieron en persona, porque ella lo grabó en Los Ángeles, y Piqué en Madrid. Por ello, se conocieron por primera vez, cuando la artista viajó a la capital española para cantar en el Rock in Río de 2010. La cantante contó en El Hormiguero que allí fue donde se encontró a Gerard Piqué y a Fábregas en un local de la capital. Después de esto, él le pidió su número de teléfono y empezaron a intercambiarse mensajes. Días previos a la final, Piqué habló por teléfono con Shakira y le declaró su amor a través de una bonita frase: “Voy a ganar este mundial porque quiero verte al final del torneo e invitarte a una cena romántica “.

Gerard Piqué y Shakira primeras imágenes juntos. Fuente: Europa Press

Shakira y Piqué repiten el Waka Waka en la Final de la Copa Davis en 2019 Fuente: Europa Press

Los dos acudieron a la sede del Mundial con sus respectivos trabajos, y allí se volvieron a reencontrar. Piqué tenía que jugar con la Selección Española y Shakira tuvo que cantar en la ceremonia de apertura. Que Shakira fuese la voz del evento, ayudó a que ambos pudieran conocerse más en profundidad. Finalmente, a principios del 2011, se dio a conocer el romance entre ambos, y como fruto de su amor en la actualidad tienen dos hijos en común.

A Sudáfrica, también acudió Anna Ortiz, novia de Andrés Iniesta, para estar a su lado en el torneo más importante de su vida. La pareja sé conoció una noche de San Juan en 2007. El futbolista fue a un pub de Mataró, dónde ella trabajaba como camarera. “Yo le eché el ojo y fue un flechazo mortal”, explicaba el deportista albaceteño en una entrevista para Planeta Calleja.

Tras unos intensos años de noviazgo, el 8 de julio de 2012, Iniesta y Anna Ortiz se dieron el 'sí, quiero' en una idílica boda celebrada a las orillas del mar. A día de hoy, son padres de tres hijos: Valeria (2011), Paolo Andrea (2015) y Siena (2017). Iniesta y Anna, conforman una de las parejas más estables, pues aún después de 15 años, mantienen la llama del amor tan viva como el primer día.

Boda de Andrés Iniesta y Anna Ortiz en el castillo de Tamarit, en Tarragona Fuente: Europa Press

Años después del Mundial, la vida de estos famosos futbolistas ha dado un vuelco de 360 grados. La verdad es que no a todos les ha ido tan bien en su vida sentimental, como a Iniesta. Parece que el amor no lo ha podido todo y durante los últimos años se ha producido una intensa 'ola de rupturas amorosas'. En el mundo del fútbol, la pareja ideal de Iker Casillas y Sara Carbonero anunció su ruptura el 12 de marzo de 2021, después de varios meses de especulaciones.

En la actualidad, ambos continúan con sus vidas por separado, tras una década juntos y, dos hijos en común. El futbolista se encuentra retirado del terreno de juego, a causa de sufrir un infarto en 2019. Hoy en día, se encuentra al pie del cañón con su empresa 'SportBoost', una aceladora de startups vinculada al mundo del deporte. También, hace unos meses inauguró en Dubái su primera 'Iker Casillas Academy', un centro deportivo para jóvenes futbolistas.

Por su lado, Sara Carbonero, continúa con su marca 'Slow Love' de Cortefiel (su íntima amiga, la periodista Isabel Jiménez colabora con ella). También ha retomado su trabajo como periodista en Radio Marca con su programa que 'Siga el Baile'. En esta sección, entrevista a relevantes profesionales del mundo de la cultura: cine, teatro, televisión, literatura o música.

Sara Carbonero con su marca 'Slow Love' Fuente: EFE

La ruptura más reciente, ha sido la de una pareja muy querida por los amantes del corazón: Piqué y Shakira. Parece que el Waka Waka entre la artista colombiana y el futbolista del FC Barcelona ha llegado a su fin. Tras 12 años de relación, la pareja anunciaba su separación el pasado 4 de junio. En un comunicado, Shakira pedía por el bienestar de sus niños respeto a su privacidad. Desde hace varias semanas, los rumores eran claramente evidentes, pues varios fotógrafos habían visto a Piqué entrando en la casa en la que vivía antes de estar con la artista.

Ante las especulaciones por una posible infidelidad de Piqué a Shakira, fuentes cercanas al futbolista, han declarado a EFE que no ha habido terceras personas. Así, han afirmado que la relación ya estaba rota desde hace más de 3 meses. Por este motivo, decidieron finalmente separarse de mútuo acuerdo. Desde este momento, ambos hacen vida por libre. Tras su ruptura, han reaparecido juntos en un torneo de fútbol, en el que participaba su hijo. Por ahora, la ex pareja quiere mantener la cordialidad y compustora que ha tenido durante toda la relación, por la tranquilidad de sus hijos.

Primeras imágenes de Shakira después de anunciar la ruptura Fuente: Europa Press

Se mantiene viva la leyenda del fútbol

‘El Iniestazo’ que brindó la victoria a España, supuso un antes y un después en la historia del fútbol español. Muchos que lo conocen lo definen como una persona sencilla, sincera y cercana. Y es que el de Fuentealbilla, pese a haberse convetido en uno de los futbolistas más importantes del mundo del fútbol, nunca ha olvidado sus raíces castellano-manchegas.

Después de 12 años, a Iniesta la vida le ha cambiado por completo. En 2018, decidió dejar el club de su vida, en el que había estado jugando 16 de temporadas con la camiseta azulgrana. En el mismo año, el centrocampista del FC Barcelona, dijó también adiós a La Roja, aquella con la que había conseguido ganar el título de campeón del mundo en 2010. Tras despedirse de España, cruzó fronteras para irse a jugar al 'otro lado del charco'. Iniesta se incorporó al equipo Vissel Kobe (Japón), y se trasladó con su familia a Japón, dónde han estado viviendo durante los últimos tres años.

Inicialmente, viajó con un contrato firmado por tres años, sin embargo después en los últimos meses se ha confirmado su renovación, por el momento hasta el 2023. Tras haberse recuperado de una larga lesión, que le tuvo meses fuera del equipo, el albaceteño ha demostrado que todavía hay fútbol para rato. A día de hoy, él se ha convertido en líder indiscutible del equipo, siendo la máxima estrella del Vissel Kobe.

Andrés Iniesta renueva con el Vissel Kobe hasta 2023 Fuente: Europa Press

Bodega Iniesta Fuente: Europa Press

Además de ser, todo un profesional, no hay nada que se le resista a este castellano-manchego, pues también goza de ser un buen hombre de negocios. Iniesta se siente orgulloso de su pueblo natal y siempre lo lleva por bandera allá dónde esté. Es así, que cuenta con su propia bodega, la 'Bodega Iniesta', un establecimiento vitivinícola ubicado allí mismo, en Fuentealbilla.

En las instalaciones, se elaboran distintos tipos de vinos: desde tintos, blancos, rosados o espumantes. Cada vino se encuentra bajo la denominación 'Corazón Loco', un nombre un tanto original y a la vez sencillo. Con esta puesta en marcha, Iniesta pretendía continuar con el negocio familiar que su padre creó allá por los años 90. Gracias a la popularidad del jugador, los vinos han tenido una buena acogida en el mercado internacional, y han conseguido exportar productos a varios países internacionales.

Un homenaje a Iniesta

La banda granadina, 'El Niño Garbanzo', ha compuesto ahora la canción, 'A. Iniesta', para rendir homenaje al futbolista albaceteño. Aprovechando que se cumplen 12 años del mundial, el pasado lunes 11 de julio, la agrupación dio a conocer el tema, en el que habían estado trabajando durante meses. Los futbolistas Arbeloa y Capdevila apoyaron a la banda para la creación de esta obra, y grabaron varios vídeos de agradecimiento con motivo del estreno. A esta causa también se sumaron Paco Cuenca, alcalde de Granada, María José Rienda, esquiadora de carreras, y muchos otros.

"A. Iniesta es un claro homenaje a ese fantástico e histórico gol, donde, como una ola, da un revolcón a su sonido y nos hacen viajar a Manchester, para rendir un profundo homenaje a uno de los momentos sublimes de nuestra reciente historia, que hiciera a esta nación sentirse unida, que el tiempo se parara y solo se escuchara el silencio eterno de los valientes", así lo ha descrito la propia banda en una nota de prensa.

Para ello, han contado con la colaboración del músico Popi González (Los Ángeles) a los coros, Roberto Colina (Unidad y Armonía, Fajalauza) a la percusión. Y además, han tenido el placer de contar con la participación especial del magistral y eterno, Paco García Montero, presente en la retransmisión del gol de Iniesta. La grabación del tema fue dirigida por José Antonio Sánchez, en los estudios de Producciones Peligrosas.

A.INIESTA, tercer single de la banda, se encuadra en una suerte de colaboraciones con destacados miembros del panorama indie de Granada, que dará lugar a la grabación de media decena de piezas musicales propias bajo el manto de destacados productores ejecutivos como: Migue Haro (Niños Mutantes, Mamá Baker), Julián Méndez (Checopolaco), Florent Muñoz (Los Planetas, Los Pilotos), Manu Ferrón (Grupo de Expertos Solynieve), la colaboración de Popi González (Los Ángeles, Lapido), Antonio Arias. La dirección en la grabación como técnicos de sonido, estuvo a cargo de José A. Sánchez, Carlos Díaz o Jaime Beltrán y como no con la gran Elena González presente también.

El pasado 11 de julio, a las 21 horas coincidiendo con el comienzo del mundial (hace 12 años), el Niño Garbanzo presentó el hit en la Taberna Jerez, en el barrio Realejo de Granada. Al evento acudieron algunos invitados como José Antonio Sánchez (periodista) o Miguel Martín (actor y humorista).

El Niño Garbanzo en uno de sus conciertos

No podemos negar que hoy en día la figura del centrocampista es recordada con orgullo por todos los españoles. Y es que Iniesta consigue todo lo que se propone, pues su carácter ambicioso le ha ayudado a obtener grandes logros. Así, en la actualidad, el 'Dios del fútbol' sigue dando clases magistrales, y en sus cuatros años al frente del Vissel Kobe ya ha ganado la Copa Emperador y la Supercopa Nipona.

Apasionado por esta profesión, Iniesta ha querido estar en presente en la formación de futuros futbolistas. Por eso mismo, creó su empresa 'Sports & Life', que se dedicaba a representar jugadores y al marketing deportivo. Sin embargo, el deportista quería abarcar todo el mundo del entretenimiento, por lo que su marca se quedaba corta. Por eso, diseñaron una nueva, y desde principios de 2022, la empresa se llama Never Say Never (NSN), palabras extraídas de una de las frases más famosas de Michael Jordan. La sociedad tiene cuatro grandes líneas de negocio: representación de deportistas (futbolistas,motoristas, nadadoras, jugadoras de pádel,etc), agencia de marcas (patrocinio y estrategias para llegar al público digital), producción de audiovisuales y experiencias.

Andrés, como buen hombre de negocios, ha sabido bien dónde invertir, para sacar provecho a su legendaria herencia. Sin dejar de lado los negocios, su objetivo es seguir apostando por esta profesión, la que le ha regalado tantas experiencias enriquecedoras a lo largo de su vida. Y aunque han pasado 12 años de una u otra forma el iniestazo sigue vivo y el de Albacete que hizo historia es, por méritos propios, una joven leyenda viva.

