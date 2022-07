¿Estrategia o realidad? ¿desconcierto calculado o dudas sinceras? ¿incertidumbre como diseño político o sentimiento interior de indecisión? El presidente de Castilla-La Mancha y secretario regional del PSOE, Emiliano García-Page, ya había amagado anteriormente con la duda sobre si presentarse o no a las elecciones autonómicas de mayo de 2023, lo que sería su opción a un tercer mandato en la Junta de Comunidades, pero tal vez nunca como ahora ha dejado abierto un dilema que plantea una situación de cierto desajuste interno entre los socialistas castellano-manchegos, plenamente confiados en su sólido liderazgo autonómico.

El bombazo político lo ha dejado caer este sábado García-Page en un acto oficial en Ciudad Real. La pregunta era obvia: ¿se presentará por tercera vez como candidato a la Presidencia de Castilla-La Mancha? Pero la respuesta no fue ni tan clara ni tan esperada: “Es una pregunta que me tengo que hacer y lo haré a partir de Navidades”. Obviamente, la frase encierra un final abierto con todas las posibilidades en liza, incluida la de presentarse, que es la más probable, pero la sombra de la duda planteada por el líder castellano-manchego es tan desconcertante como juguetona. Alimenta la especulación, rompe lo previsible, genera vacilación y un ambiente de perplejidad que está sonando un poco raro. Incluso dentro del PSOE.

¿Juega García-Page al desconcierto, a la aclamación? ¿se hace de rogar? ¿está utilizando un tablero de desorientación política estratégicamente diseñado? ¿en qué piensa realmente el presidente de Castilla-La Mancha? Sólo él parece tener todas las respuestas. “No sé si estaré, tengo que ver qué hago a partir de Navidades. Es una pregunta que tengo que hacerme a mí mismo y, sobre todo, tengo que ver lo que hace la gente, que es lo que verdaderamente importa”. Palabras de García-Page que tal vez encierren un enigma dentro de un misterio o que, quién sabe, tan sólo sean una apuesta por el “postureo” tan de moda para regresar después en medio del aplauso general, al menos de los suyos. Todo es posible.

Intensidad y plenitud

No concuerdan estas dudas que ahora plantea Emiliano García-Page con la intensidad cotidiana que pone en su gestión de gobierno al frente de la Presidencia de Castilla-La Mancha. Con la pasión que a la vista desborda su quehacer diario y lo que muestra habitualmente en sus contactos con los medios de comunicación. Es un poco contradictoria toda esta situación. No hace muchos meses, el líder socialista decía sentirse en "plenitud" política y personal y dejaba clara su fortaleza de ánimo y su voluntad de caminar hacia la reelección. Ahora García-Page siembra unas dudas que desconciertan un poco a los comentaristas y dejan inquietas las filas del PSOE regional. O algo está pasando o todo esto no es otra cosa que una simple puesta en escena.