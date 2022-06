Las nuevas condiciones laborales de Geacam incluyen una subida salarial del 8 al 10%

El consejero de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha, José Luis Escudero, ha desvelado este lunes que en el nuevo acuerdo entre la directiva de Geacam y los sindicatos CCOO y UGT, sobre la mejora de las condiciones salariales de los trabajadores de esta empresa, se ha incluido una subida salarial de entre el 8 y el 10 por ciento.



El acuerdo incorpora, además, cambios en la estructura organizativa del servicio, clasificación profesional -incluyendo la categoría de bombero forestal- o especialidades y funciones que afectan a más de 2.000 trabajadores, ha detallado el consejero en declaraciones a los medios de comunicación en Toledo.



"El acuerdo es histórico y la Junta de Comunidades está muy satisfecha con las nuevas condiciones", ha subrayado Escudero que ha apuntado que "los trabajadores sabrán cómo valorar lo acordado".



El responsable de Desarrollo Sostenible se ha mostrado confiado en qu en las próximas fechas culmine el proceso de mejora que entrará en vigor con carácter retroactivo desde el 1 de junio.



El convenio de Geacam está pendiente de renovación desde 2013 y los sindicatos han protagonizado movilizaciones y paros parciales desde entonces para reivindicar un nuevo convenio.



Por otro lado, Escudero ha avanzado que el 88% de los siniestros que se han producido en esta campaña de extinción de incendios en Castilla-La Mancha acaban en conatos -suceso que no es considerado incendio forestal porque no se ve afectada más de una hectárea- "lo que significa que el Plan Infocam está consolidado".



Así, ha reivincidado que el dispositivo trabaja 365 días del año, lo que permite realizar una "labor preventiva inmensa" que se ha demostrado con el aumento en un 10 por ciento de hectáreas actuadas, y ha confiado que hasta el 31 de septiembre en Castilla-La Mancha no se tenga que lamentar un incendio de grandes dimensiones.



"Inforcam es el dispositivo mejor dotado de todo el país", ha asegurado el consejero.

