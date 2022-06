CCOO vaticina un próximo curso escolar "caliente" en Castilla-La Mancha

La Federación de Enseñanza de CCOO Castilla-La Mancha ha vaticinado un próximo curso escolar "caliente" si la Consejería de Educación no comienza de inmediato a negociar las muchas reivindicaciones pendientes para revertir los recortes educativos que datan de 2012, con el Gobierno de Cospedal.

"Es un clamor en los centros educativos y su personal ya está dispuesto a cualquier movilización que planteemos las organizaciones sindicales. Ya no se puede quedar solamente en un escrito pidiéndole a la consejería que haga algo. Si el inicio del próximo curso no se plantea de forma diferente, será un año de movilizaciones en el sector", ha advertido la secretaria general del sector educativo de CCOO CLM, Ana Delgado.

Delgado ha hecho estas declaraciones junto a la responsable regional de Educación Pública no Universitaria, Ana Belén Sanroma, durante una nueva concentración de delegados y delegadas del sindicato a las puertas de la Consejería para recordarle a su titular que "después de una década, ya es el momento de avanzar", ha informado CCOO en nota de prensa.

"En los dos últimos años la prioridad ha sido la pandemia, hemos centrado los esfuerzos en garantizar una presencialidad segura en las aulas; pero hay muchas cuestiones que se quedaron estancadas y que ya es hora de abordar", ha señalado.

Delgado y Sanroma desgranaron las muchas reivindicaciones pendientes tanto del personal laboral como del personal docente de Enseñanza y subrayaron que "es necesario que la consejería nos convoque ya para abrir un calendario de negociaciones y recuperar todos los recortes. No es demagogia, no es nada nuevo, son cuestiones que estaba en 2010 y ahora no están".

"Y en estos años, docentes y laborales han dado el do de pecho, han demostrado cómo se trabaja en una época muy mala, afrontando condiciones impuestas. La consejería tiene que mirar por su personal y tiene que llevar la reversión de los recortes donde tenga lo que llevar, a las Cortes, a los Presupuestos. La consejera tiene que pelearse para que sus trabajadores detecten que este Gobierno tiene alguna empatía con ellos", ha reclamado.

‘Apoyos covid’

Respecto a las demandas del Personal Laboral, Delgado ha pedido el mantenimiento de los 'apoyos covid' que estableció la consejería para hacer frente a la pandemia en las escuelas infantiles y que "han sido muy bien acogidos; el funcionamiento de estas escuelas gracias a estos apoyos ha mejorado bastante. La conserjería anuncia ahora su fin y las escuelas dicen que no pueden funcionar con calidad si no se mantienen."

CCOO solicita además la contratación durante todo el año y a jornada completa del personal Auxiliar Técnico Educativo. "La consejería debe darse cuenta de que no puede ser la única comunidad autónoma y el único departamento de la JCCM donde un aspirante aprueba una oposición y se le hace un contrato parcial y los meses de verano va al paro. Es intolerable, eso tiene que terminar".

Finalmente, ha advertido de que también terminan los apoyos covid del personal de Limpieza de los centros educativos, pero "las plantillas no están cubiertas al 100%, hay que garantizar la cobertura de todas las plazas"

Respecto al Personal Docente, Sanroma ha destacado que "es un clamor en los centros recuperar jornada lectiva de 18 horas en Secundaria y Régimen Especial y 23 horas en Infantil y Primaria. Que implica, además, más plantilla y, con ello, que el personal pueda hacer otras actividades que den más calidad al sistema."

Ha recordado también que el sindicato ya entregó el pasado mes de marzo más de 5.000 firmas "para que aquellos docentes interinos contratados en septiembre y octubre hasta final de curso puedan cobrar los dos meses de verano", y ha reclamado así mismo recortar el horario lectivo a los mayores de 55 años.

"Son recortes de hace más de una década. Se empezó a recuperar algo en el curso 2016/17; pero aquello se paró y no hemos vuelto a tener noticias. Hay que empezar ya a negociar la reversión de estos recortes, por eso estamos aquí, para decirles que queremos recuperar lo que es nuestro", ha concluido.

Sigue los temas que te interesan