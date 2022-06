Agenda: Núñez con Almeida, toma de posesión de Andújar, web del Corpus en Toledo...

Actualidad política

--9.00 horas: en Toledo, reuniones de la Junta de Portavoces y de la Mesa de las Cortes de Castilla-La Mancha (Sólo gráficos).

--9.00 horas: en Madrid, el presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, asiste al 'Desayuno Informativo Madrid Europa Press' con el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, en el Hotel Villa Magna. Posteriormente, a las 12.30 horas, asiste a la festividad del Día de Rus, en San Clemente (Cuenca).

--10.15 horas: en Toledo, la portavoz del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Lola Merino, ofrece una rueda de prensa, en las Cortes.

--10.30 horas: en Talavera de la Reina el senador del PP José Julián Gregorio ofrece una rueda de prensa para informar de asuntos de actualidad, en la sede del partido.

--10.30 horas: en Toledo, la portavoz del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Ana Isabel Abengózar, ofrece una rueda de prensa en la sala de grupos del Parlamento autonómico, que se podrá seguir por streaming en la web de las Cortes.

--11.00 horas: en Toledo, acto de toma de posesión de Fernando Andújar Hernández como presidente de la Cámara de Cuentas de Castilla-La Mancha, en el Salón de Plenos del Convento de San Gil de Toledo, presidido por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y el presidente del Parlamento Autonómico, Pablo Bellido. El acto podrá seguirse a través de la web de las Cortes.

--11.15 horas: en Villanueva de la Fuente (Ciudad Real), el secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha y diputado nacional, Sergio Gutiérrez, y el senador y secretario de Organización del PSOE en la provincia, José Manuel Bolaños, atienden a los medios en la Posada el Montañés, donde, posteriormente, mantienen una reunión con responsables del PSOE en la zona.

--13.00 horas: en Puertollano, la coordinadora de Desarrollo Económico, Empleo, Autónomos y Empresas del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Pilar Alía, se reúne con la Federación de Empresarios de la comarca de Puertollano (FEPU), en las instalaciones de la federación (calle Juan Bravo, 6), donde atenderá a los medios.

Economía-laboral

--10.00 horas: en La Roda, el alcalde, Juan Ramón Amores y la concejala de Empleo, María Ángeles García, visitan junto a la viceconsejera de Empleo, Diálogo Social y Bienestar, Nuria Chust, y la directora de Formación Profesional para el Empleo, Marta Roldán, la empresa Áridos Sánchez. A continuación estarán en Pinturas Amarto.

--10.30 horas: en Toledo, rueda de prensa del secretario de Organización y responsable de Salud Laboral de UGT Castilla-La Mancha, Javier Flores, en la sede del sindicato y a través de Zoom.

--11.00 horas: en Toledo, el concejal de Empleo y Fondos Europeos, Francisco Rueda, presenta la Plataforma Verde Empleo, a través de Webex.

--11.30 horas: en Cuenca, la sectorial de Cereal de ASAJA Cuenca se reúne este lunes para hacer una valoración de la previsión de la campaña del cereal en la provincia, en su sede. En el transcurso de la reunión los responsables de la sectorial atenderán a los medios de comunicación interesados.

--12.30 horas: en Toledo, la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, presenta la VI Edición de Conecta Fiction & Entertainment junto con la directora del evento, Géraldine Gonard, en la Real Fundación de Toledo (Museo Victorio Macho, plaza Victorio Macho, 2).

Sociedad y Cultura

--10.00 horas: en Tobarra, el presidente de la Diputación de Albacete, Santiago Cabañero, visita las obras de la II fase de la rehabilitación de la Plaza de España, junto a la alcaldesa de la localidad, Amparo Ballesteros, y a los vicepresidentes, Fran Valera y Amparo Torres, en la Puerta del Ayuntamiento.

--10.00 horas: en Albacete, el delegado de la Junta, Pedro Antonio Ruiz Santos, la delegada provincial de Desarrollo Sostenible, Llanos Valero y diferentes representantes del Plan Infocam presentan, en Casa Perona, el Dispositivo y la Campaña de Extinción de Incendios Forestales 2022.

--10.00 horas: en Toledo, el director general de Juventud y Deportes, Carlos Yuste, y el concejal de Deportes, Pablo García, asisten a la presentación del IV Campus de Balonmano 'Gonzalo Pérez de Vargas', en el Castillo de San Servando.

--10.30 horas: en Guadalajara, la consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosa Ana Rodríguez, visita el CEIP 'Cardenal Mendoza' Mendoza'. Más tarde, a las 12.00 horas, visita el IES 'Luis de Lucena' (C/ Francisco Aritio, 93).

--10.30 horas: en Guadalajara, la concejala de Cultura, Riánsares Serrano, presenta 'MARTE. Mercado Gráfico de Guadalajara', en el Ayuntamiento.

--11.00 horas: en Ciudad Real, la alcaldesa, Eva María Masías, la primera teniente de alcalde, Pilar Zamora, y la delegada de la Junta, Carmen Olmedo, asisten a la misa oficial de la festividad de Alarcos y a la posterior procesión por el entorno de la ermita.

--11.00 horas: en Toledo, el Grupo Social ONCE celebra un seminario para dar a conocer y acercar a la sociedad las distintas iniciativas del Parlamento Europeo, en la Delegación Territorial de la ONCE. Asisten, la eurodiputada, Cristina Maestre; el vicepresidente del Grupo Social ONCE, Alberto Durán; y la directora general de Asuntos Europeos de Castilla-La Mancha, Virginia Marco.

--11.30 horas: en Albacete, el vicealcalde y concejal de Cultura, Vicente Casañ, junto al director gerente de Cultural Albacete, Ricardo Beléndez, y la directora de la Orquesta de Guitarras de Albacete, Olga Fernández Baquedano, presentan el I Festival de Guitarras de Castilla-La Mancha, Sonoralma, en el Teatro Circo.

--11.30 horas: en Albacete, la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano visita la 'Asociación Desarrollo' de familiares de personas con trastornos del Espectro del Autismo, en la sede de su Centro de Día (C/ Dr. Collado Piña, 105.)

--11.30 horas: en Hellín, rueda de prensa para explicar la actividad conjunta prevista con la Asociación Española contra el Cáncer, en el Ayuntamiento. Más tarde, a las 13.00 horas tendrá lugar una cadena humana para trasladar los últimos documentos del Archivo Municipal a su nueva sede, desde la calle Cuesta los Caños hasta la calle Benito Toboso; y a las 12.00 horas rueda de prensa para presentar las Jornadas europeas de Arqueología, en el Ayuntamiento.

--12.00 horas: en Albacete, el vicepresdiente provincial, Juan Ramón Amores, y la diputada de Servicios Sociales, Juani García, presentan la Convocatoria de Ayudas de la Diputación de Albacete a ONGs para Programas de Cooperación Internacional, en la Diputación.

Salud

--9.15 horas: en Toledo, la directora gerente del Sescam, Regina Leal, inaugura, junto a la directora de la Organización Nacional de Trasplantes, Beatriz Domínguez, el curso 'El proceso de la donación de órganos y tejidos', en el Hotel Beatriz.

Turismo

--11.30 horas: en Toledo, la concejala de Turismo, Mar Álvarez, presenta un nuevo espacio en la web municipal de Turismo dedicado a la Fiesta del Corpus Christi, a través de Webex.

