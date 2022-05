Blanca Fernández se enzarza con un político de Podemos en Twitter: "Usted es extremista"

La consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, se ha enzarzado en la red social Twitter con Pedro Labrado, exportavoz municipal de Podemos en Toledo, tras criticar su opinión acerca de las palabras de Núñez Feijóo sobre Emiliano García-Page. En este sentido, no es la primera vez que Labrado carga contra ella, evidenciando que la ha situado en el punto de mira de sus repetidas críticas.

Fernández publicó un tweet afirmando que “Feijóo demuestra sentido común, que está en desuso por parte de los actuales dirigentes populares de Castilla-La Mancha”, una opinión que no gustó Labrado. Este contestó a la publicación preguntándole si “recomienda votar a Núñez Feijóo en las próximas elecciones nacionales”, una cuestión que hizo que la consejera entrara al trapo.

“Que de vez en cuando Feijóo acierte en sus declaraciones, reconociendo la labor de Page en Castilla-La mancha, no significa más que eso, que acierta al poner en valor la forma de gobernar aquí. Por lo demás, no comparto sus críticas al presidente Sánchez en esas mismas declaraciones”, respondió.

Sr. Blanca Fernández, entonces ¿en las próximas generales? ¿usted recomienda y va a votar a Feijoó?

Feijoó ha dicho hoy que el gobierno de Sánchez (su compa de partido) es un circo. Usted quiere que gobierne la derecha y la ultraderecha. Vendrán a por todos, incluida usted. — Pedro Labrado. (@pedlabpin) May 27, 2022

Hilo de Twitter

Así, la consejera ha seguido contestando a Labrado en una conversación en la que lo ha acusado de ser “extremista”, al igual que ha hecho con el partido político Vox. “Yo reivindico la escucha, el diálogo permanente y el no tachar de la lista al que no piensa como yo. Y, sobre todo, no basar la acción política en estereotipos e ideas preconcebidas”.

Por último, tras unas cuantas publicaciones que conforman el extenso hilo de tweets, Blanca Fernández ha terminado afirmando que, a su modo de ver, “es más sensato pararse, escuchar y reflexionar”.

“La mayoría de la gente quiere acuerdos para que resolvamos los problemas. Y en eso, al Gobierno de García Page siempre nos encontrarán”.

