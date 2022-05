Ortega Smith no descarta ser candidato de Vox a la presidencia de Castilla-La Mancha

El secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, no ha descartado que pueda ser el próximo candidato de Vox que opte a la presidencia de la Junta de Castilla-La Mancha en las próximas elecciones autonómicas.

Ortega Smith, a preguntas de los periodistas durante una visita que ha realizado a Ciudad Real, acompañado del diputado nacional de Vox por esta provincia Ricardo Chamorro y la diputada por Toledo Inés Cañizares, ha declarado que está a disposición del partido para poder presentarse "allí donde nos llamen, donde crean que somos más útiles, dónde podamos servir mejor a España".

Ha reconocido que esa decisión aún no está tomada en el Comité Ejecutivo nacional y ha aclarado que sigue empadronado en Madrid, aunque le llegan muchas proposiciones para empadronarse en lugares como Castilla-La Mancha, Castilla y León o Cataluña.

"A diferencia de otros partidos, ninguno de nosotros ha nacido ni candidato ni diputado ni concejal, y donde el partido crea que podemos prestar mejor servicio España, allí estaremos. Si a mí mañana me dice el partido que me vaya a Canarias o a Ceuta, me iré encantado, y si a nuestros compañeros Inés o Ricardo les dicen que se tienen que empadronar por Galicia, irán donde les llamen, donde crea que somos más útiles".

Ha insistido en que "yo pueda ser candidato no lo sabemos ninguno hasta que llega el momento de las elecciones" pero ha reconocido que no puede negar que Castilla-La Mancha y Toledo "me apasionan, pero también le mentiría si dijera que me apasiona toda España".

En otro orden de cosas, Ortega Smith se ha referido a como "el paje (Emiliano García-Page) de Sánchez" ha convertido a Castilla-La Mancha en uno de los lugares más difíciles de vivir de España, "donde llegar a fin de mes es más difícil", porque la carestía de vida se ha incrementado más de dos puntos por encima de la media de España donde el IPC ronda los 9,8 %.

"A estos políticos del PSOE se les llena la boca diciendo que se preocupan por no dejar a nadie atrás" pero, ha mantenido, "van dejando un reguero de pobreza a lo largo de sus políticas", hasta llevar a la pobreza a muchos hogares castellanomanchegos.

Por otro lado, Ortega Smith ha defendido al librero jubilado de 79 años que disparó contra una persona que asaltó su vivienda en Ciudad Real y al que mató.

Este hombre, ha comentado, "vio amenazada una noche su vida, su familia, su propiedad, e hizo lo que parece lógico y normal como es defenderse con lo que tenía en la mano, si fue un jarrón o fue un arma da lo mismo, se defendió con lo que pudo. Era su vida, la de su familia y su propiedad, y por eso este hombre ha pasado más de nueve meses en prisión", que ahora ha podido eludir pagando una fianza de 5.000 euros.

Finalmente, ha defendido al sector del campo y, en especial, al vino: "El paje manchego ha convertido ahora el campo en su objetivo, ha atacado la caza, atacó la carne y, ahora, ha decidido poner su mira en el vino", ha lamentado, frente a lo cual ha propuesto que productos como el vino o el queso sean de referencia nacional y que quienes lo trabajan, agricultores y ganaderos, puedan beneficiarse de una bajada de impuestos.

Tras su presencia en Ciudad Real capital, el secretario general de Vox se desplazará a Daimiel, donde va a visitar las Tablas de la localidad ciudadrealeña, a partir de las 13:00 horas, y concluirá su presencia en la región en Campo de Criptana, donde, a partir de las 17:30 horas, estará en el Cerro de los Molinos.

