La agenda informativa del domingo en Castilla-La Mancha: todo lo que será noticia

Actualidad política

--10.45 horas: en Toledo, el coordinador regional de Izquierda Unida Castilla-La Mancha, Juan Ramón Crespo, atenderá a los medios a las 10.45 horas, junto a la Plaza de Toros, antes de participar en la manifestación del 1 de Mayo.

--11.00 horas: en Toledo y Albacete, manifestación 1 de Mayo bajo el lema 'La solución: subir salarios; contener precios; más igualdad', convocada por UGT y CCOO. Los secretarios regionales, Luis Manuel Monforte, y Paco de la Rosa, respectivamente, atenderán a los medios en la Plaza de Toros, desde donde saldrá la manifestación, que finalizará en la Plaza de Zocodover, donde se procederá a la lectura del manifiesto. En Albacete saldrá a esta hora de Plaza de Gabriel Lodares a Puerta de Hierros. A las 12.00 horas, en Alcázar de San Juan la marcha saldrá de empresa de aguas c/cruz a la Estación de Tren; en Puertollano, de la Estación de Ferrocarril a la Plaza de España; en Cuenca, de la Estación de Ferrocarril a la Plaza de España; en Guadalajara, del Palacio del Infantado Parque de la Concordia; en Talavera de la Reina irá desde el Paseo de Arqueros a la Plaza del Pan.

--11.45 horas: en Talavera de la Reina, el vicesecretario del PSOE en la ciudad, José Gutiérrez, y el secretario de Empleo del PSOE regional, Miguel Perantón, realizarán declaraciones a los medios en el Paseo de los Arqueros. Posteriormente, y acompañados por miembros de la Ejecutiva Local del PSOE en la ciudad, participarán en la manifestación con motivo del Día Internacional de los Trabajadores.

--12.00 horas: en Guadalajara, el consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, asiste a la manifestación del 1 de Mayo, que saldrá desde el Palacio del Infantado (Calle de Don Pedro, 1).

--12.00 horas: Ciudad Real, manifestación convocada por la CNT con motivo del 1 de Mayo, de la Plaza Terreras a la Plaza del Pilar.

Sociedad y cultura

--10.30 horas: en Toledo, la consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosa Ana Rodríguez, y el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, asisten a la misa en honor a la Virgen del Valle, en la Ermita.

--11.00 horas: en Toledo, la coordinadora autonómica de Ciudadanos, Carmen Picazo, y el portavoz de Cs en el Ayuntamiento, Estaban Paños, asisten a la misa de la Virgen del Valle, en la ermita. Ambos atenderán a los medios tras la celebración de la misa, en el patio interior.

--11.00 horas: en Toledo, el presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, asiste a la eucarística de la Romería de la Virgen del Valle donde atiende a los medios. A las 13.30 horas, participa en el tradicional reparto de migas en el Chiringuito de Nuevas Generaciones del PP. A las 17.45 horas en Almansa (Albacete), Núñez participa en la 'Entrada Mora' con motivo de las Fiestas Mayores de la localidad en Honor a Nuestra Señora de Belén.

--11.00 horas: en Toledo, la alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, asiste a la misa y romería de la Virgen del Valle.

--11.30 horas: en La Roda (Albacete), el alcalde, Juan Ramón Amores, preside en el Parque de la Cañada la subasta del Manto y de las andas de la Virgen de los Remedios.

--11.30 horas: en Talavera de la Reina, la alcaldesa, Tita García Élez, asiste a la misa con motivo de la festividad de San José Obrero en la Iglesia de Patrocinio de San José, (calle San Marcos).

--11.50 horas: en Alcaraz (Albacete), el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, asiste a la celebración eucarística con motivo del VIII centenario de la aparición de la Virgen de Cortes, en el Santuario de la Virgen de Cortes de Alcaraz (Carretera de Peñascosa, s/n).

--13.00 horas: en Guadalajara, concierto de 'La Puto Reggae Band' en el parque de la Concordia organizado por Unidas Podemos-Izquierda Unida en la Diputación con motivo del Día del Trabajo.

--17.30 horas: en Almansa (Albacete), el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, asiste a la Fiesta de Moros y Cristianos en Almansa. El punto de encuentro será en la Plaza de Santa María, 2, de la localidad.

Deportes

--9.30 horas: en Toledo, celebración de la II Copa Castilla-La Mancha de Halterofilia, en Toletvum Crossfit.

--18.00 horas: en Cuenca, presentación del cupón de la ONCE con motivo del 75 aniversario de la Unión Balompédica Conquense durante el descanso del partido de liga que le enfrentará al U.D. Almansa. Asisten el presidente de la U.B. Conquense, Ángel Mayordomo; el director de la Agencia de ONCE en Cuenca, Javier Martínez, y la consejera Territorial de la ONCE en C-LM, Pilar López.

--18.30 horas: en Guadalajara, celebración del ascenso del CD Guadalajara. El equipo saldrá en un autobús descapotable junto a peñas y aficionados desde el campo Pedro Escartín. A las 19.45 horas se hará una ofrenda floral a la Virgen de La Antigua, patrona de la ciudad. A las 20.00 horas está previsto el recibimiento del alcalde, Alberto Rojo, en el Ayuntamiento.

Sigue los temas que te interesan