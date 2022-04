¿Puede ser esta canción de los toledanos KM2 el himno oficial de Castilla-La Mancha?

El grupo musical toledano KM2 ha compuesto un tema titulado 'Corazón de Península', que a ritmo de seguidilla y con algunos toques de rock, ensalza la riqueza monumental, cultural y natural de la región y que les "gustaría" que "el día de mañana" se convirtiese en el himno oficial de Castilla-La Mancha.



Con este propósito, los integrantes de KM2 -los hermanos José y Fernando Cabezas Rojo- y el artista Juan Bautista García, que colabora con ellos en este proyecto, han presentado el videoclip ante la Viceconsejería de Cultura de Castilla-La Mancha, donde "ha gustado", según han declarado a EFE sus compositores, al considerar que está "muy elaborado y cuidado en todas sus imágenes y expresiones".



Además, han valorado que la canción "carece de connotaciones políticas", como es de esperar en una creación musical de esta naturaleza.

Esto les ha animado a difundir el videoclip -ya subido a YouTube- entre los ayuntamientos y las bandas y orquestas sinfónicas de la región, pues albergan la esperanza de que "el día de mañana" pueda convertirse en el himno regional, "al no existir ninguno en Castilla-La Mancha", si bien desde la Viceconsejería de Cultura les han indicado que, a corto plazo, no existe ninguna previsión al respecto.



Así lo han confirmado a Efe fuentes del departamento que dirige Ana Muñoz, que han señalado que, en estos momentos, no hay prevista ninguna convocatoria para la realización de un himno de Castilla-La Mancha, si bien respetan "todas las manifestaciones artísticas" que afloran desde la comunidad.



En el videoclip, que dura 3 minutos y 36 segundos, se alude a los monumentos, las tradiciones y la cultura de la región, también a sus ríos y bosques y a sus campos "con sus viñas, trigales y olivares", así como a sus gentes, aspectos que "destacamos porque somos castellano-manchegos y nos sentimos muy orgullosos de todo lo que posee nuestra región", ha aseverado el músico José Cabezas.

Sigue los temas que te interesan