NNGG se desvincula del fake sobre el canon del agua pero no abrirá investigación alguna

Nuevas Generaciones (NNGG) se ha desvinculado "totalmente" este jueves de lo que ha calificado como "noticia falsa" sobre el uso del logo de Europa Press en una nota del partido, pero ha rechazado investigar la autoría de este hecho aunque sí ha pedido "depurar responsabilidades".

En rueda de prensa, el presidente de NNGG de Toledo, Roberto García, ha señalado que la organización juvenil "no tiene conocimiento alguno" sobre este asunto, así como tampoco la Dirección regional del PP ni ninguna de las direcciones provinciales y, ha enfatizado, "ningún integrante de Nuevas Generaciones tiene nada que ver con este hecho".

Ha defendido que como organización juvenil del PP, NNGG se dedica a "defender las medidas del partido y la causa de los jóvenes", pero ha remarcado que su trabajo "dista mucho de estar dentro de la política".

Con todo, a preguntas de los periodistas sobre la petición del PSOE de que se abra una investigación, ha manifestado: "No me voy a molestar demasiado ni voy a perder el tiempo en abrir una investigación interna para saber quién ha sido", a la vez que ha agregado que "esa persona deberá pedir disculpas y pediremos que se depuren responsabilidades y que no se manche en ningún momento el honorable y orgulloso nombre de esta organización juvenil".

Por otra parte, la portavoz del grupo parlamentario popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Lola Merino, ha exigido al secretario de Organización del PSOE regional, Sergio Gutiérrez, que deje de "enturbiar" el "gran logro" conseguido por el PP y se "felicite" por ahorrar de los bolsillos de los castellanomanchegos más de 70 millones de euros que el Ejecutivo autonómico pretendía recaudar al año con un nuevo impuesto al agua, ha informado el PP en nota de prensa.

En este sentido, ha lamentado que el PSOE siga con "resaca" desde este miércoles e intente "tapar algo que ha conseguido el PP como es doblegar al Gobierno", así como ha apuntado que, de momento, la suspensión del impuesto al agua es solo un anuncio del presidente regional, Emiliano García-Page, por lo que el grupo popular estará "vigilante" hasta que llegue a las Cortes y se convierta en una realidad.

