Escrito de rectificación sobre un supuesto ultimátum a cuatro abogados de Guadalajara

El abogado Enrique Herrera Aguilar ha remitido a nuestra redacción un escrito de rectificación en relación con el artículo publicado “¿Por qué han dado un ultimátum a cuatro abogados de Guadalajara?”.

Expresa lo siguiente:

“Ninguno de los aludidos en su noticia son abogados de Guadalajara, sino de Europa colegiados en el Colegio de Procuradores de Madrid.

No es cierto que el Colegio de Abogados de Madrid haya instado a ninguno de los aludidos en su noticia para que se den de baja como colegiados en el Colegio de Procuradores de Guadalajara, pues obviamente carece de competencias para ello.

La colegiación de los aludidos en el Colegio de Procuradores de Guadalajara era un hecho público y notorio conocido previamente por el Colegio de Abogados de Madrid, que a sabiendas de ello permitió la colegiación de los aludidos e incluso la ratificó después de conocer su doble colegiación, como también lo hizo el Consejo de Colegios de Abogados de la Comunidad de Madrid y el Consejo General de la Abogacía Española.

La Ley 15/2021 no estaba en vigor cuando los aludidos se colegiaron en ambos Colegios, y por tanto obviamente no resultaba de aplicación, y dicha Ley permite expresamente el ejercicio de ambas profesiones por la misma persona siempre que no se ejerzan simultaneamente.

Ninguno de los aludidos ha simultaneando ambas profesiones, correspondiendo el control de este extremo a los Juzgados y Tribunales.

Es totalmente compatible el ejercicio de ambas profesiones, pues así lo dispone la legislación comunitaria.

Todos estos hechos ya se le han reiterado al Colegio de Abogados de Madrid.

Mis representados ejercerán las acciones legales oportunas por la publicación de sus nombres sin autorización y la imputación con publicidad de irregularidades que se les hace".

