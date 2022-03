Asaja Castilla-La Mancha pide servicios mínimos para que el ganado no "se muera de hambre"

La vicepresidenta de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja) en Castilla-La Mancha, Blanca Corroto, ha exigido este lunes al Gobierno servicios mínimos en la huelga del transporte, que este lunes cumple una semana, para evitar situaciones como que el ganado "se muera de hambre" o sea llevado al matadero antes de tiempo porque "no hay pienso para alimentarlo".

Así se ha referido Corroto, en una entrevista telefónica con la Agencia Efe, a la situación generada por esta huelga en la zona de Mensalbas donde varias cooperativas han alertado esta semana del problema de abastecimiento que sufren para alimentar a las 100.000 cabezas de cebo de vacuno que hay en dicho municipio toledano.

"Cuando conocimos el problema nos pusimos a trabajar con la Consejería de Agricultura y con la Delegación del Gobierno para ver cómo podían garantizar un servicio mínimo para el transporte de pienso", ha explicado la también presidenta de Asaja en Toledo, que ha lamentado no haber conseguido ninguna solución, "porque nos dicen que, al no ser una huelga, sino un paro, no se pueden decretar servicios mínimos".

Ha agregado que preguntaron "por qué no podía ir la Guardia Civil, la Policía Nacional y el Ejército, si era necesario, a controlar los piquetes, pero como cambiaron la ley cuando formaron gobierno con Podemos resulta que esos piquetes son intocables", ha dicho Corroto, que ha criticado la "pasividad del ministro del Interior para no actuar debidamente ante estos piquetes" y también de la ministra de Transportes por no quererse reunir con la Plataforma Nacional en Defensa del Transporte por Carretera, convocante de la huelga.

Lo “entiende y respeta”

Respecto a dicha plataforma, ha señalado que "razón no les falta porque el gasóleo no se puede pagar a los precios que tenemos ", por lo que los "entiende y respeta", pero lo que "no le cabe en la cabeza" es que no dejen pasar los camiones de pienso para alimentar a los animales, mientras no se está recogiendo leche en otros puntos de España donde la están tirando.

"Por favor, hay que establecer unos servicios mínimos, porque también hay que dejar vivir a los ganaderos y a los agricultores, que hacemos un trabajo digno y también nos cuesta producir", ha clamado Corroto, que también ha denunciado el "miedo" de los camioneros que han decidido no secundar el paro "porque cada rueda que les rajan son 800 euros" y porque temen por su integridad física.

"Esto es muy serio", ha remarcado Corroto, que ha hecho énfasis también en el "maltrato animal" que supone no poder dar de comer a los animales y ha puesto como ejemplo que los ganaderos "se están deshaciendo de animales, los están matando porque no pueden darlos de comer".

Y ha puesto también el ejemplo de las cooperativas integradoras de porcino, con mucha presencia en pueblos de la provincia de Toledo como Gálvez, Menasalbas y Pueblanueva, "que no pueden abastecer de pienso a los cerdos, que cuando tienen hambre se comen unos a otros, porque son caníbales entre ellos y están los ganaderos separando a unos cerdos de otros".

"Es muy lamentable no poder dar de comer a tu ganado, pero aquí no están los ecologistas exigiendo el bienestar animal, ¿dónde están?", se ha preguntado Corroto, quien ha concluido que "todo lo que pasa es un reventón", que se puso de manifiesto ayer "en la gran manifestación que reunió a todo el campo" en Madrid en contra de las medidas "terroríficas" que se están aprobando contra el sector rural, entre las que ha citado las leyes de caza.

En este punto ha dicho que ella, que vive al lado del Parque Nacional de Cabañeros, está cansada de ver a los jabalíes dentro del pueblo y a "corzos, ciervos y jabalíes en la carretera" y se ha preguntado "si tiene que matarse una persona para tomar medidas".

Esto sin contar "los graves daños que causan en las cosechas de los agricultores", ha concluido Corroto, quien ha defendido la caza como un mecanismo de control del ecosistema "para que exista un equilibrio como siempre ha existido".

