Menasalbas, una de las mayores despensas de carne de ternera de España, se queda sin comida

Los ganaderos de Menasalbas están al límite. Este localidad toledana que pasa por ser una de las principales despensas de carne de vacuno de España, está empezando a colapsar ante la imposibilidad de dar de comer a las más de 100.000 cabezas de cebo que hay en el municipio por la huelga de transportistas.

Desde la organización Jóvenes Ganaderos de Menasalbas, aseguran que seis días después del comienzo de la huelga la situación se ha ido convirtiendo en una “auténtica pesadilla” para todo el sector ganadero de Menasalbas, que, además, denuncia haberse sentido solo ante una problemática “muy grave”. “Nuestro grado de desesperación sube por minutos”. Por ello, los jóvenes ganaderos de la localidad han puesto en marcha una campaña de redes sociales para visibilizar su situación, con testimonios que dejan ver la “dura” situación que están viviendo.

“Nuestra situación es crítica. No tenemos materias primas con la que elaborar piensos para dar de comer a nuestros animales; tampoco podemos llevarlos a su destino final, porque los camiones no quieren salir por miedo a represalias posteriores. Nos sentimos ninguneados, abandonados, solos, nadie se preocupa por esta parte. Los animales no entienden de huelga, los animales no entienden de política, y tampoco tienen culpa. ¿Hay que permitir que se mueran de hambre los animales? ¿A qué situación queremos llegar? Necesitamos ayuda ya”, aseguran.

Imagen de un comedero vacío.

"Al contrario de lo que dicen los miembros del Gobierno en sus intervenciones públicas", esta organización sostiene que “aquí no llegan camiones y la fábrica no elabora pienso, por lo que tenemos los comedores vacíos”.

Ante la "situación desesperante" que están viviendo, reclaman "respuestas inmediatas" para "un sector que en la pandemia estuvo al pie del cañón para que a los ciudadanos para que no faltara de nada”.

Por si fuera poco, recuerdan que a esta situación se suma el incremento del precio de los piensos que en las últimas semanas han subido un 30% y también el de los carburantes. “¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo se puede repercutir todo esto en nuestro producto final?", se preguntan los jóvenes ganaderos de la localidad, que confirman su asistencia a la manifestación que tendrá lugar este domingo en Madrid.

