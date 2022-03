El PSOE de Castilla-La Mancha pide a Feijóo que inste a Paco Núñez a no pactar con la extrema derecha

El responsable de Política Municipal del PSOE de Castilla-La Mancha, Miguel Zamora, ha afirmado que el presidente regional del PP, Paco Núñez, está "a tiempo" de rectificar su posición de "pactar con la extrema derecha". Ha opinado que es "un buen momento" para que el candidato a la Presidencia del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, que este martes visita Toledo y que es al que han "vendido como una persona moderada", pueda "enmendar la mayor" al presidente del PP regional.

Zamora ha lamentado que Núñez "volvió a dejar claro ayer en la radio que no aspira a ganar las elecciones autonómicas y lo fía todo a que la carambola electoral le pueda dar para gobernar de la mano de Vox", según ha informado el PSOE en nota de prensa.

Sobre la visita de Núñez Feijóo, el responsable socialista también ha apuntado que la va a realizar "un poco de tapadillo porque nos ha dejado a nuestra Comunidad Autónoma para el último de sus actos", lo que ha relacionado con "la importancia que tiene para el PP nacional el PP de Castilla-La Mancha".

Con todo, Zamora se ha preguntado "quién se puede fiar de Núñez, que va a concurrir a un proceso en el que no aspira a representar a sus ciudadanos ganando las elecciones, sino a una carambola", y ha lamentado que lo que busque sea el "extremismo, la radicalidad y la ultraderecha".

Medidas pactadas

El responsable de Política Municipal del PSOE de Castilla-La Mancha, ha señalado que a Paco Núñez "nadie le cree" en la región, después de sus continuas "mentiras a la ciudadanía", al tiempo que ha destacado que las medidas de impulso económico tomadas por el Gobierno de García-Page están pactadas con trabajadores, empresarios y colectivos.

"Llevamos varios años en los que el pacto es la norma en Castilla-La Mancha", ha destacado el responsable socialista, criticando que el PP siempre ha dado la espalda a estos acuerdos dirigidos a la reactivación económica y del empleo en la región.

Zamora ha valorado los acuerdos alcanzados en la Conferencia de Presidentes, entre ellos el dirigido a bajar impuestos, y que se haya conseguido "el consenso necesario para que la economía en toda España mejore ante la situación tan difícil que estamos viviendo".

"No solamente en Castilla-La Mancha en los últimos tiempos se ha predicado con el ejemplo, sino que hace mucho tiempo que dejamos atrás todas las tasas de la vergüenza de la señora Cospedal y, en los últimos años, no solamente se han suprimido esas, sino que, en el último ejercicio, se han suprimido 19 tasas", ha resaltado.

A ello ha añadido que el presidente regional, Emiliano García-Page, ha cumplido su "compromiso de no subir la presión fiscal, de no subir la presión impositiva a los ciudadanos y ciudadanas de Castilla-La Mancha", algo que ha recalcado que no solo dice él, sino que afirma el presidente de la Confederación de Empresarios de Castilla-La Mancha.

A este respecto, ha mostrado la noticia que recoge la entrevista del presidente de la patronal regional de empresarios en la que "aplaude" que "Page ha cumplido y no ha subido la presión fiscal".

“Manipulando información”

Del mismo modo, se ha referido a los datos oficiales que señalan que "la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha tiene un nivel impositivo muy inferior a otras comunidades autónomas de nuestro país gobernadas por el PP".

Si bien ha criticado que, mientras tanto, Núñez "sigue sin ver la realidad, sigue enredando, sigue manipulando la información y sigue hablando de una supuesta subida de impuestos o sigue hablando de impuestos en nuestra comunidad autónoma".

"Hoy le decimos al señor Núñez que a quién quiere que creamos, a él cuando habla de que en Castilla-La Mancha se suben impuestos o quiere que creamos al presidente de la patronal de los empresarios de nuestra región", ha planteado.

Para Zamora, "ya no es creíble el señor Núñez" y para argumentarlo ha incidido en que, "primeramente, le desmienten los acuerdos adoptados por Gobierno, sindicatos y partidos políticos de nuestra región y los datos oficiales, como dicen todos los estamentos, le desmienten una y otra vez".

Ante esta situación, el dirigente socialista le ha pedido a Núñez dejar de "enredar", de "manipular la opinión pública", de "decir mentiras a la ciudadanía" y le ha instado a ponerse "del lado de los ciudadanos e incluso de dirigentes políticos de comunidades de su propio partido que acuerdan en la Conferencia de Presidentes resolver una crisis sin precedentes como es la que estamos viviendo actualmente".

