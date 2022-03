Era una hora tardía, las 9 de la noche, y el Atlético de Madrid jugaba un partido decisivo de Champions League, pero nada de eso ha impedido este martes que Alberto Núñez Feijóo haya sido recibido calurosamente por más de 500 personas en Toledo. Al grito de "presidente, presidente", muchos sentados y otros tantos de pie, cargos y afiliados del PP llegados desde todos los puntos de Castilla-La Mancha han aclamado al nuevo líder nacional del partido. A la vista de los acontecimientos, la peor crisis de la historia de los 'populares' parece ya enterrada y a Casado muerto (políticamente), gallego puesto. Lo cierto es que en el hotel toledano donde se ha celebrado el mitin se respiraba el ambiente de las grandes ocasiones.

Aunque Núñez Feijóo lo ha dejado meridianamente claro durante su discurso: "Esta ola de ilusión que estamos observando en todos los lugares de España hay que mantenerla con un proyecto político para España, porque de la fantasía no se vive". Y es que el presidente de la Xunta gallega se ha afanado en presentarse como un político de hechos y no solo de palabras, como un político de los de antes -ha citado a Fraga, Aznar y Rajoy en varias ocasiones-. Por momentos ha parecido, incluso, que enmendaba implícitamente las formas del dimitido Pablo Casado, al que no ha mencionado para nada. "El 'tuit' no disminuye un solo millón de euros de deuda pública, las fotos de Instagram no nos bajan los impuestos de la luz ni de los carburantes. No estamos aquí para esto", ha asegurado en una ocasión. En otra, ha dicho que "es mucho más fácil contar cuentos que cuadrar cuentas".

El nuevo hombre fuerte del PP en España, el que peleará a Pedro Sánchez la Moncloa, sabe que su principal aval son las cuatro mayorías absolutas que ha conseguido consecutivamente en Galicia, donde gobierna en solitario desde el año 2009. "Sé que en los últimos años la moda en la política es no haber hecho nada, no tener antecedentes políticos ni de gestión. No es algo que parezca razonable y yo creo en una política radicalmente distinta, porque lo más importante de un político es su trayectoria y su gestión. No es hacer homilías, sino resolver problemas. No es hablar bien, sino hacer bien", ha defendido no son antes recordar que no es "un recién llegado" y ni "una incógnita".

Se compara con Sánchez

Quizá haya sido porque durante la jornada de martes ya había protagonizado anteriormente dos actos similares al de Toledo en Zaragoza y en Madrid, algo que le ha perjudicado la voz, pero no durante su intervención en la capital de Castilla-La Mancha no ha necesitado levantar el tono para ganarse los aplausos del público. "No hace falta insultar cuando se tiene la razón. No hace falta estar hablando de políticos todo el rato si sabes lo que quieres hacer", ha asegurado, aunque no ha dudado en comparar su balance con el del "presidente Sánchez". Del dirigente socialista ha dicho que "tiene experiencia en someterse al populismo, en pactar con el independentismo y en dejar el gobierno a una minoría que gobierna a la mayoría de los españoles". "Hemos confirmado que no se puede gobernar España poniendo España a disposición de quienes quieren destruirla", ha añadido.

En contraposición, Núñez Feijóo ha destacado su experiencia ganando al populismo, al nacionalismo y al PSOE. "Si le hemos ganado siempre en Galicia, igual le podemos volver a ganar en España. Y le hemos ganado porque no hemos gobernado para los militantes del PP, sino para el conjunto de ciudadanos que viven en Galicia", ha asegurado.

Reunificación del centro-derecha

Además, el que será elegido nuevo presidente del PP en el congreso que el partido celebrará el primer fin de semana de abril en Sevilla, ha recordado que el objetivo prioritario de la formación en este momento debe ser "mantener unido el espacio de centro-derecha" y ha presentado su receta para frenar el crecimiento de VOX, un partido al que tampoco ha citado ni en una sola ocasión: "En Galicia hemos conseguido que el centro-derecha no se rompiese, y no hay ni un solo diputado de ningún otro partido de centro-derecha que no sea el PP, porque cuando hemos presentado un proyecto de sumas, con un liderazgo claro y una experiencia de gobierno, la gente se ha puesto detrás para impulsarle y alcanzar esas mayorías".

Núñez Feijóo, que ha reconocido que su partido "se ha disgregado en parte" en los últimos tiempos, pero se ha mostrado dipuesto a "volver a unirlo y a poner en valor la herencia que hemos recibido para volver a conseguir la mayoría en España". "O nos unimos o gobernaran otros; no hay otra posibilidad", ha finalizado.

Núñez: "Feijóo es un político fiable"

Ejerciendo como anfitrión, el presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha abierto el acto advirtiendo de que no iba a dedicar "ni un solo minuto a hablar de nuestro pasado más reciente". La feroz batalla librada entre Isabel Díaz Ayuso y Pablo Casado se ha cobrado como víctima al segundo, y su supuesto liderazgo interno parece ahora un simple espejismo. Ya ha empezado la era de Núñez Feijóo, al que el líder de los 'populares' castellano-manchegos ha presentado como "un político fiable y con una trazabilidad totalmente reconocible", como alguien que "tiene una hoja de servicios en la que podemos confiar".

Parece la consigna es ensanchar el mensaje para volver a ser lo que fueron en otras épocas. "El PP a casa común de todos los españoles, el gran partido político de nuestro país", ha asegurado Paco Núñez, que del proyecto político de Núñez Feijóo para España ha destacado "una seña de identidad: que no excluye a nadie". "La alternativa que representas tiene espacio para todo el mundo y cabe la gran mayoría de la sociedad española y, por ende, de la castellano-manchega. Quieres gobernar para todos sin dejar a nadie atrás", ha añadido.

El castellano-manchego, en la misma línea, ha recordado que "siempre desde nuestros valores, creyendo en lo que somos, el partido de la familia, de la vida, el que trabaja por la libertad, por el respeto", lo que "la mayor parte de las personas" quieren del PP es "simplemente que les ayudemos a vivir mejor y que España mejore y progrese, como se hizo durante los gobiernos de Aznar y de Rajoy". "Este partido va a ser más reconocible que nunca", ha dicho.

Pactos con VOX

Núñez, al igual que Núñez Feijóo, ha evitado hablar de posibles pactos con VOX en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, aunque ha no ha cerrado ninguna puerta y ha pedido a los militantes 'populares' que no permitan "a ningún otro partido darnos lecciones de lo que tenemos que ser", ya que "ese camino lo marcamos los afiliados del Partido Popular". Además, ha recordado que "Page fue presidente en 2015 gracias a los comunistas de Podemos".

Precisamente, Paco Núñez ha definido al actual presidente de Castilla-La Mancha como "el rey de la hipocresía" ya que "es capaz de decir una cosa y la contraria en la misma frase y hacer una tercera". Por último, ha culpado al socialismo de provocar que Castilla-La Mancha, "una región que puede ser lo que se proponga", esté "en el vagón de cola" de España. Para cambiar la situación, ha asegurado que la comunidad autónoma "solo necesita un gobierno liderado e impulsado por el PP". "El ejemplo de Andalucía, que ahora es el motor de la economía española junto a Madrid. Ese motor de cambio lo vamos a hacer posible también en Castilla-La Mancha", ha finalizado ante el abarrotado salón del hotel toledano.

